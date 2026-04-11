A 50 años del golpe, la Feria del Libro refuerza el “Nunca Más” con memoria y mirada al futuro

La vasta programación de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires suma una serie de actividades en torno al medio siglo del golpe militar en el país. Un nuevo ciclo de Diálogos propone repensar las continuidades y tensiones de la cultura argentina. El Maratón de la Lectura estará dedicado a Libros Prohibidos y habrá un espacio especial para subrayar el Nunca Más.

Son tiempos de reflexión profunda sobre la historia argentina. Por eso, la Feria incorpora este año actividades y espacios específicos con la certeza de que sólo la memoria construye futuros habitables.

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“En 2026 se cumplen 50 años del golpe cívico-militar que ensombreció a nuestro país, un aniversario que coincide con los primeros pasos que daba la Feria del Libro de Buenos Aires; en aquellos años había títulos que no se podían exhibir y listas con nombres que no estaba permitido convocar”, expresó Ezequiel Martínez, director de la FIL Buenos Aires.

Programación especial

“Por eso nos propusimos reivindicar a esos libros y a esos autores con varias propuestas. Por un lado, en el Pabellón dedicado a homenajear nuestro 50º aniversario habrá un espacio protagónico para esos libros y autores censurados durante la dictadura con la muestra ‘Censura planificada. Los libros en la mira de la dictadura (Argentina 1976-1983)’”, indicó el directivo.

Asimismo, mencionó que “nuestra tradicional Maratón de Lectura también se pensó como un acto de memoria que le dará voz a los textos reprimidos y censurados durante aquellos años. Y el Diálogo 50 años de lecturas y escrituras, diseñado para pasar revista a este medio siglo de historia de nuestra Feria, abrirá con una mesa sobre ‘Cómo se leía lo que no se podía leer’ y otra sobre ‘Escribir en dictadura. Estrategias narrativas frente a la violencia, el silencio y el miedo’”.

“Porque hacer memoria es también una manera de celebrar al libro como vehículo privilegiado de la palabra”, sentencia

Diálogos 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina

Como novedad, se inaugura un ciclo de conversaciones que reúne a grandes autoras y autores para recorrer los hitos fundamentales de este medio siglo. Se trata de “Diálogos 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina”, una serie de encuentros que comienzan el miércoles 29 de abril en la Sala Alfonsina Storni.

Este programa coral recorre cómo los libros fueron leídos, escritos, ocultados, disputados y defendidos en nuestro país: desde la circulación clandestina bajo censura hasta las transformaciones de los años 90, pasando por la crisis del 2001 y enfrentando los desafíos del presente.

De este modo, el ciclo “celebra una continuidad pero poniendo el foco también en las rupturas, los desplazamientos y las preguntas que siguen abiertas sobre el lugar de la literatura en la vida pública”, destaca Verónica Abdala, coordinadora del encuentro.

Y detalla: “cada mesa busca reunir experiencias, poéticas y posiciones intelectuales, y pensar cómo cada época lee y escribe sus propias tensiones”.

Programa de Diálogos 50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina

Jornada 1. Miércoles 29 de abril. Sala Alfonsina Storni.

Mesa 1 - 17:30h: “Cómo se leía lo que no se podía leer. Censura, circulación clandestina y comunidades lectoras en tiempos de prohibición”.

Participan: María Negroni, Clara Obligado, Sylvia Iparraguirre, Vicente Battista y María Rosa Lojo. Modera: Débora Campos.

Mesa 2 – 19h: “Escribir en dictadura: el horror, la elusión, la memoria. Estrategias narrativas frente a la violencia, el silencio y el miedo”.

Participan: Luisa Valenzuela, Liliana Heker, Juan Sasturain y Santiago Kovadloff. Modera: Ángel Berlanga.

Jornada 2. Jueves 30 de abril.

Mesa 3 - 17:30h: “Cómo se leyó y escribió en el cambio de siglo. La irrupción de nuevas formas y sensibilidades literarias, en los años 90 y la crisis del 2001”.

Participan: Martín Kohan, Carlos Gamerro, Elsa Drucaroff y Gloria Peirano. Modera: Patricia Kolesnicov.

Mesa 4 – 19h: “Escribir en el siglo de la crisis del libro y la cultura. Autores y lectores ante un ecosistema en transformación”.

Participan: Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, María Inés Krimer y Jorge Consiglio. Modera: Patricio Zunini.

Cierre. Viernes 1° de mayo - 20:30h. Sala Victoria Ocampo.

Participa: Guillermo Schavelzon, conferencia magistral: “50 años del oficio de crear y vender libros”. Entrevista: Verónica Abdala.

Un Maratón de Libros Prohibidos

Situada en Zona Futuro, el clásico Maratón de la Lectura - que constituye uno de los sectores de homenaje de la FIL- estará dedicado a los textos prohibidos durante la última dictadura cívico militar. La lectura colectiva, pues, volverá a hacer circular la palabra silenciada. La cita es el martes 28 de abril, de 19h a 21h.

La destrucción masiva de libros, el silenciamiento y el exilio de autores, fueron algunas de las consecuencias de la represión sobre la cultura, cuya expresión más brutal es la larga lista de autores desaparecidos. En homenaje a ellos y ellas, distintos escritores y escritoras, actores y actrices, editores y periodistas, leerán fragmentos de libros censurados.

Las voces invitadas son las de María Marull, Paula Marull, Iván Moschner, Mauricio Kartún, Virginia Innocenti, Rubén Szuchmacher, Ingrid Pelicori, Raquel Robles, Félix Bruzzone, Julia Coria, Luis Gusmán, Miguel Gaya, Mónica Sporra, María Wernicke, Paula Pérez Alonso, Patricia Kolesnicov, Kuki Miller y Osqui Gusmán.

Estos referentes leerán textos censurados de Cecilia Absatz, Osvaldo Bayer, Elsa Borneman, Haroldo Conti, Copi, Juan Gelman, Griselda Gambaro, Luis Gusmán, Laura Devetach, Enrique Medina, Tomás Eloy Martínez, Blas Matamoro, Manuel Puig, Reina Roffé, Osvaldo Soriano, David Viñas y Rodolfo Walsh.

Mauricio Kartún, por ejemplo, leerá a Osvaldo Soriano, Iván Moschner a Griselda Gambaro, Ingrid Pelicori a Rodolfo Walsh, Rubén Szchumacher a Copi, Luis Gusmán lo hará con un texto de su autoría (“El frasquito”) y contará algunos pormenores del encuentro en 1977 con una emisaria del “comité de moralidad”. También leerán las escritoras Julia Coria y Raquel Robles y el escritor Félix Bruzzone, representantes de la generación de los hijos de desaparecidos, que transmiten esa experiencia, de distintas maneras, en sus ficciones.

En vivo, el músico Marcelo Katz acompañará con piezas para piano seleccionadas para cada texto y lector. “Será un gran esfuerzo conjunto para que resuenen con potencia las voces que con el tiempo no pudieron silenciarse, y así reafirmar, una y otra vez Nunca más”, dice Alejandra Rodríguez Ballester, coordinadora del Maratón de Lectura.

El 30 de abril a las 19h en el Stand Orgullo y Prejuicio, se llevará a cabo la actividad “Memoria travesti trans en dictadura”. A 50 años del golpe de Estado, integrantes del Archivo de la Memoria Trans conversarán sobre las experiencias travestis y trans durante la última dictadura en Argentina: persecución, violencia y formas de resistencia. Un espacio para escuchar sus historias y recuperar una memoria compartida.

Instalar la conciencia histórica

En el corazón del predio (el novedoso Pabellón 8) se podrá visitar durante toda la feria una instalación titulada “Censura planificada. Los libros en la mira de la dictadura militar (Argentina 1976-1983”). Junto a diferentes exposiciones y homenajes, bajo la curaduría de Judith Gociol, esta obra clave propone el desmontaje de una arquitectura simbólica.

“La estructura represiva implicaba presupuestos, oficinas y equipos de funcionarios, abogados, administrativos, intelectuales y académicos al servicio del análisis de las obras y a la elaboración de memos, decretos y una cantidad de instrucciones destinadas a la censura. Se prohibía en defensa de la Constitución Nacional (sic), de la familia, de la patria y de los valores occidentales y cristianos”, revela la curadora.

Y completa: “Esta muestra se propone, entonces, dar cuenta de ese andamiaje destructivo y, a la vez, contraponerse con la restitución simbólica de esas bibliotecas censuradas”.

La edición 50

La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se llevará a cabo entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026, de lunes a viernes de 14 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas.

Quiénes entran sin cargo todos los días

Menores: Hasta los 12 años inclusive, acompañados de un mayor.

Docentes: Presentando recibo de sueldo o comprobante que acredite condición.

Personas con discapacidad: Presentando certificado.

Visitas escolares: Delegaciones previamente registradas.

Pase Cultural: Presentando la tarjeta o app.

Quiénes entran sin cargo de lunes a viernes

Estudiantes, jubilados y pensionados : Presentar libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación/pensión en los accesos. (excepto feriado del viernes 1 de mayo)

Importante: No es necesario realizar trámites online. Solo debés presentar tu comprobante (físico o digital) directamente en los accesos de la Feria.

Valor de la entrada

Lunes a jueves: $ 8.000.-

Viernes, sábados, domingos y feriados: $ 12.000.-

Falta nada para la Feria📚✨



🎟️ Entradas: • Lun a Jue: $8.000 • Vie a Dom: $12.000 (Venta online en breve)



💰 Beneficios: Te llevás $12.000 en Chequelibro + cupones por el valor de tu entrada. ¡Recuperás el doble!



🗓️ 23/04 al 11/05 en La Rural. pic.twitter.com/tJO9FMx0vh — Feria del Libro de Bs. As. (@ferialibro_ba) April 2, 2026

Beneficios

Al adquirir tu entrada, online o presencial, recibís:

Un chequelibro de $12.000 que podrás utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria.

Cupones por el valor de la entrada que adquiriste, que podrás usar en todos los stands de libros de la Feria.

