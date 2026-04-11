Une Merlo con Morón: avanza la ampliación de la Ruta Provincial 1003

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a través de la Dirección de Vialidad, avanza con la obra de ampliación de la Ruta provincial 1003, en los partidos de Merlo y Morón.

¿Dónde se trabaja?

Las tareas se desarrollan a lo largo de 7 kilómetros, entre las Rutas provinciales 21 y 17, y consisten en la construcción de una doble calzada y colectoras.

🛣️Avanza la obra de ampliación de la Ruta Provincial Nº1003, en los partidos de Merlo y Morón. pic.twitter.com/g9LcXrw3qV — Vialidad Bs. As. (@VialidadBA) April 8, 2026

Además, incluyen la implementación de ordenadores de tránsito en intersecciones, la construcción de dársenas para transporte público y la colocación de refugios para pasajeros.

Más conectividad

“La ejecución de esta intervención impulsada por el gobernador Kicillof responde a las necesidades de las y los vecinos de esa región, quienes podrán acceder a una mayor conectividad y mejorar los tiempos de viaje”, aseguró el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano.

En tanto, puso de relieve que “gracias a esta obra, se va a poder garantizar una circulación más segura y eficiente para miles de usuarios que transitan diariamente por este corredor, generando un impacto positivo en su calidad de vida”.

Detalles de la obra

La intervención prevé tareas de señalización vertical y demarcación horizontal, un nuevo sistema de desagüe hidráulico, nueva iluminación y cruces semaforizados vehiculares y peatonales.

Resta mencionar que los trabajos se enmarcan en el “Programa de Seguridad Vial en el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires”, correspondiente al Préstamo BID.