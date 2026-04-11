Campeonato Federal de Ahumados 2026: dónde es, cuándo se hace y qué incluye la experiencia BBQ

El Campeonato Federal de Ahumados 2026 tendrá una nueva edición en la Ciudad de Buenos Aires con una jornada dedicada al fuego, la técnica y la cultura BBQ. El evento reunirá a especialistas de todo el país en una competencia en vivo con degustaciones abiertas al público, en un entorno único.

Vale mencionar que el certamen fue declarado de interés económico por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de su cuarta edición, que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril, desde las 12 y hasta pasada la medianoche, en la sucursal Costanera Norte de Ribs al Río, Avenida Rafael Obligado 7010. La distinción reconoce el valor del evento como impulsor de la actividad gastronómica, su capacidad de convocatoria y su aporte al desarrollo de la cultura del BBQ en el país.

¿Cómo nació el evento?

Nacido como una iniciativa para reunir a fanáticos del ahumado en un mismo espacio, el campeonato se consolidó en pocos años como una cita fija dentro del calendario gastronómico.

De hecho, en su edición anterior, convocó a más de 2500 personas, posicionándose como uno de los encuentros más relevantes del sector.

Los competidores y el jurado

La edición 2026 reunirá a seis ahumadores provenientes de distintos puntos del país y la región —incluyendo Chubut, el conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y Chile—, quienes competirán en vivo preparando ribs, el corte elegido como base del certamen.

El resultado final dependerá de la técnica, el criterio y la sensibilidad de cada participante, en una jornada abierta al público frente al río.

El jurado estará integrado por referentes del mundo del BBQ, entre ellos Rodo Cámara (fundador de The Food Truck Store), Luciano ‘Laucha’ Luchetti (Locos X el Asado), Tomás Weiss (Weiss Burger), los fundadores de Ribs al Río —Juan Tetamanti, Osky Alzogaray y Alejo Pérez Zarlenga— y la jurado internacional Mara Ottado, certificada por la World Barbecue Association.

Además de la evaluación técnica, el público tendrá un rol activo durante el campeonato: cada asistente podrá votar a su ahumador favorito y participar en la elección del Mejor Ahumador Argentino 2026, mientras que el jurado definirá al Ahumador de la Academia, estableciendo así una doble distinción que combina la mirada profesional con la del público.

Entradas

Las entradas —organizadas en turnos de una hora— tienen un valor de $ 32.000 e incluyen una experiencia completa con degustación de seis ribs (un kilo de carne), papas fritas, bebida, un voto, un sampling diseñado por Charquiqui y acceso al predio. Se encuentran disponibles vía IG y en la plataforma Widget hasta agotar la capacidad.

Con este reconocimiento oficial, el Campeonato Federal de Ahumados reafirma su crecimiento y su impacto dentro de la gastronomía local , consolidándose no sólo como un evento convocante, sino también como un motor de desarrollo para la cultura del fuego en Argentina.