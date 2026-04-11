Violenta gresca en Berisso: dos heridos de bala, ataque a la policía y un menor detenido

Un grave episodio de violencia sacudió la madrugada en la ciudad de Berisso donde una pelea callejera derivó en un ataque con armas de fuego que dejó como saldo a dos hombres heridos, uno de ellos de gravedad.

El hecho ocurrió en la zona de calle 93, entre 129 y 130 de la mencionada ciudad lindera a la capital bonaerense, y es investigado como “lesiones graves en tentativa de homicidio” por la UFI Nº 1 del Departamento Judicial La Plata, que temporalmente se encuentra bajo la órbita de la fiscal Cecilia Corfield.

Gresca, disparos y tensión

Según informaron fuentes policiales, el primer llamado al 911 se produjo alrededor de las 00:30 horas de este sábado, y alertaba sobre una violenta pelea en la vía pública.

Pero el problema se suscitó cuando los efectivos intentaron intervenir: fueron recibidos con una lluvia de piedras por parte de un grupo de personas, lo que los obligó a replegarse ante la inferioridad numérica y solicitar refuerzos.

Horas más tarde, cerca de las 2:45 horas, una nueva alerta advirtió sobre un hombre herido de arma de fuego en el mismo sector. Pero otra vez los móviles fueron atacados con piedras y botellas, lo que volvió a impedir su ingreso.

Dos heridos de bala

La situación dio un giro cuando una mujer se presentó en la Comisaría Tercera de Berisso, identificándose con el apellido Villegas, y denunció que sus hermanos habían sido baleados en el marco de la pelea.

🚨 Berisso: tiros, caos y ataque a la policía



Una pelea terminó con dos hombres heridos de bala y una escena de máxima tensión durante la madrugada.



Dos hombreas fueron baleados, y uno está grave; la policía fue atacada a piedrazos, y hay un menor de 17 años detenido



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Con esta información se desplegó un nuevo operativo que finalmente logró arribar al lugar a las 2:58, momento en el que se constató la presencia de dos hombres heridos: Gerardo Martín Rodríguez, de 30 años y con un disparo en la pierna derecha, y Marcelo Alejandro Rodríguez, de 27 y herido de bala en el abdomen.

Ambos debieron ser trasladados por ambulancias del SAME al Hospital Larrain, aunque en el caso de Marcelo Rodríguez fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de su cuadro, con serio riesgo de vida.

Ataque a la policía

La tensión escaló nuevamente durante el procedimiento, cuando aproximadamente unas 30 personas rodearon a los efectivos policiales e intentó obstaculizar el operativo.

Los agentes volvieron a ser agredidos con objetos contundentes y se regeneraron momentos de alta conflictividad en la zona.

Investigación y un menor detenido

En el marco de la causa, fueron identificados como presuntos implicados tres hombres mayores de edad.

En tanto que en las últimas horas un menor de 17 años fue detenido acusado de haber participado en las violentas agresiones.

La investigación continúa con intervención del Gabinete Técnico Operativo y de peritos de la Policía Científica, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y dar con el resto de los responsables.