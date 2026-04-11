Río de Janeiro, tobillera y ansiedad: el video de Agostina Páez en redes

La abogada Agostina Páez volvió a quedar en el centro de la escena tras publicar un video en redes sociales donde mostró cómo fue su detención y el tiempo que pasó bajo arresto en Brasil, en un caso que generó fuerte polémica.

En el material, grabado durante su estadía en Río de Janeiro, la joven relata en primera persona el impacto emocional que le generó el proceso judicial. “La he pasado muy mal, estuve días empastillada por la ansiedad”, contó, dejando ver el nivel de angustia que atravesó.

Páez permaneció bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica luego del episodio ocurrido en un bar de Ipanema, donde fue acusada de realizar gestos racistas. A través del video, mostró parte de su rutina diaria y las dificultades para sobrellevar la situación en soledad.

“Es muy difícil estar así y tener que darse fuerza sola”, expresó en otro tramo del relato, donde también reconoció haber atravesado momentos de depresión y desmotivación durante su estadía en el país vecino.

A diez días de su regreso a la Argentina, la abogada también hizo una autocrítica sobre lo ocurrido. “No hay que reaccionar como reaccioné, de eso me arrepiento”, afirmó, al tiempo que aseguró que no dimensionó el impacto de sus actos en ese momento.

El caso había generado una fuerte repercusión tanto en Brasil como en Argentina, no solo por la gravedad de la acusación sino también por la viralización de las imágenes del hecho.

Ahora, ya de vuelta en el país, Páez intenta reconstruir su vida mientras su testimonio vuelve a poner el tema en agenda y reabre el debate sobre las consecuencias de este tipo de conductas en el exterior.