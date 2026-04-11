Policiales y Judiciales | 11 abr 2026
Detención en TikTok
Río de Janeiro, tobillera y ansiedad: el video de Agostina Páez en redes
La abogada Agostina Páez difundió videos de su arresto y prisión domiciliaria en Río de Janeiro, donde cumplió condena con tobillera electrónica.
En el material, grabado durante su estadía en Río de Janeiro, la joven relata en primera persona el impacto emocional que le generó el proceso judicial. “La he pasado muy mal, estuve días empastillada por la ansiedad”, contó, dejando ver el nivel de angustia que atravesó.
#AgostinaPáez habló tras su detención en Brasil 🇧🇷— ANDigital (@ANDigitalOK) April 11, 2026
Mostró videos de su arresto, contó su calvario y se mostró arrepentida 👉
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Páez permaneció bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica luego del episodio ocurrido en un bar de Ipanema, donde fue acusada de realizar gestos racistas. A través del video, mostró parte de su rutina diaria y las dificultades para sobrellevar la situación en soledad.
“Es muy difícil estar así y tener que darse fuerza sola”, expresó en otro tramo del relato, donde también reconoció haber atravesado momentos de depresión y desmotivación durante su estadía en el país vecino.
A diez días de su regreso a la Argentina, la abogada también hizo una autocrítica sobre lo ocurrido. “No hay que reaccionar como reaccioné, de eso me arrepiento”, afirmó, al tiempo que aseguró que no dimensionó el impacto de sus actos en ese momento.
El caso había generado una fuerte repercusión tanto en Brasil como en Argentina, no solo por la gravedad de la acusación sino también por la viralización de las imágenes del hecho.
Ahora, ya de vuelta en el país, Páez intenta reconstruir su vida mientras su testimonio vuelve a poner el tema en agenda y reabre el debate sobre las consecuencias de este tipo de conductas en el exterior.