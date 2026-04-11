Ángel y un relato que complica a la familia: qué dijeron sus padrinos

El caso de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, sigue sumando testimonios que complican el panorama familiar. En las últimas horas, sus padrinos hablaron públicamente y relataron cómo era la convivencia con los padres del chico, marcada, según dijeron en una nota a TN, por conflictos constantes.

Katerine y Michael, quienes tuvieron un rol cercano en la vida del menor, aseguraron que el vínculo entre los padres era inestable y con episodios de violencia. “Había discusiones muy fuertes, iban a los golpes”, contaron, al tiempo que describieron un ambiente tenso dentro del hogar.

En relación a la madre, la madrina recordó situaciones que la preocuparon desde el inicio. “No vi golpes, pero sí sacudidas y zamarreadas cuando era bebé. Para mí eso ya es violencia”, expresó, dejando en claro que había señales de alerta desde los primeros meses de vida del nene.

También señalaron que el niño atravesaba momentos de angustia y buscaba contención en su entorno más cercano. Según su relato, no habría logrado construir un vínculo sólido con su madre, lo que impactaba en su comportamiento y estado emocional.

Los padrinos además apuntaron a la intervención de la Justicia en el caso, al señalar que hubo advertencias previas y situaciones denunciadas que, según sostienen, no tuvieron respuesta suficiente. Incluso contaron que en un momento el menor quedó bajo su cuidado de manera temporal mientras se resolvía la situación familiar.

La muerte de Ángel, ocurrida días atrás tras una descompensación, sigue bajo investigación y tiene a su madre y a su entorno en el foco de la causa. Mientras tanto, los testimonios continúan aportando piezas a un caso que genera conmoción y abre interrogantes sobre lo que ocurrió antes del desenlace.