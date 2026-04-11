The Rolling Stones vuelven con disco nuevo y dejan una pista en julio

Los fanáticos del rock tienen motivos para festejar: The Rolling Stones confirmaron que están preparando un nuevo disco que verá la luz en los próximos meses, marcando un nuevo capítulo en su histórica carrera.

Aunque todavía no se conocen el nombre ni la fecha exacta de lanzamiento, la banda adelantó que el álbum llegará en julio y que contará con un primer corte titulado Rough and Twisted, que será presentado oficialmente en breve.

Este nuevo trabajo será la continuación de su último álbum de estudio, lanzado en 2023, y volverá a contar con la producción de Andrew Watt, quien ya trabajó con el grupo en su etapa más reciente.

Según trascendió, el single adelanto mantiene la esencia clásica de los Stones, con guitarras bien marcadas y la impronta inconfundible de Mick Jagger, acompañado por Keith Richards y Ronnie Wood.

Además, desde el entorno de la banda dejaron trascender que hay más material en camino, lo que aleja los rumores sobre un posible retiro y mantiene viva la expectativa de los seguidores.

En paralelo, también surgieron versiones sobre una posible gira internacional, aunque por ahora no hay confirmación oficial. Aun así, el anuncio del nuevo disco reavivó la ilusión de volver a verlos en vivo.

Con décadas de trayectoria, los Rolling Stones siguen demostrando que su legado está lejos de apagarse y que todavía tienen mucho para ofrecer arriba y abajo del escenario.