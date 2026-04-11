NASA y Artemis II: lo que dijeron Wiseman, Glover, Koch y Hansen tras volver

La histórica misión Artemis II dejó mucho más que datos técnicos y avances científicos. Tras su regreso, los astronautas compartieron sus primeras sensaciones y dejaron en claro que la experiencia fue tan impactante que todavía cuesta asimilarla.

En una conferencia encabezada por autoridades de la NASA, los protagonistas del viaje Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen hablaron con una mezcla de emoción, sorpresa y alivio después de haber completado una misión que ya forma parte de la historia.

Uno de los momentos más fuertes llegó cuando Wiseman intentó poner en palabras lo vivido: “Hace muy poco estábamos viendo la Tierra desde el espacio profundo y ahora estamos acá. Es difícil de explicar”, expresó, todavía conmovido por el contraste entre ese escenario y la vuelta a casa.

En la misma línea, Glover fue directo y resumió lo que sienten como equipo: “Todavía no procesamos lo que hicimos”, una frase que rápidamente se volvió símbolo del impacto que tuvo la misión en la tripulación.

Más allá del logro técnico, los astronautas coincidieron en que el costado humano fue clave durante todo el viaje. La distancia, el aislamiento y la magnitud del desafío hicieron que el vínculo entre ellos y el apoyo de sus familias fueran fundamentales para atravesar la experiencia.

Por su parte, Koch destacó el trabajo en equipo y la preparación previa, mientras que Hansen puso el foco en lo que viene: seguir explorando y abriendo camino para futuras misiones.

Con Artemis II ya en los libros de historia, la emoción de sus protagonistas deja en claro que, incluso en la era de la tecnología, hay experiencias que siguen siendo imposibles de dimensionar en el momento.