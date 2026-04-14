“Bajá un cambio”: campaña vial para generar conciencia en La Plata

La Municipalidad de La Plata lanzó una campaña de seguridad vial con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y reducir los accidentes en la vía pública.

La iniciativa, que se difunde a través de medios de comunicación y redes sociales bajo el lema “Bajá un cambio, un minuto no vale la vida”, busca interpelar a los conductores y promover hábitos responsables.

¿Cuántos platenses fallecen por año en accidentes?

Según precisa el spot, cada año 73 vecinos mueren en siniestros viales en la ciudad, una cifra que refleja la gravedad de la problemática y la necesidad de reforzar la prevención.

En este sentido, las piezas recuerdan la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos: 60 kilómetros por hora en avenidas y 40 en calles, como una medida clave para reducir riesgos.

“Lo que hacés cuando manejás, importa”, remarca la iniciativa impulsada por la gestión del intendente Julio Alak, y cierra con un llamado a la responsabilidad individual, promoviendo una circulación más segura para todos.