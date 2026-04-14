Fito Páez brilló en el Arena y ya palpita la cuarta función en Buenos Aires

El músico rosarino Fito Páez volvió a deslumbrar en el Movistar Arena con un show potente y emotivo en el marco del Sale el Sol Tour 2026, ante más de 10 mil personas y con una puesta que reafirma su vigencia en la escena del rock nacional.

Fue este viernes, en el marco del tercer show de una serie de cuatro que se enmarca en el Sale el Sol Tour y ya comienza a inscribirse entre los grandes acontecimientos musicales del año.

Ante fervorosas 10 mil personas, el artista ofreció un concierto intenso, emotivo y profundamente conectado con su público.

Cuál fue el repertorio

A lo largo de más de dos horas, el rosarino recorrió distintas etapas de su obra con un repertorio potente y transversal. Clásicos fundamentales como “11 y 6”, “La rueda mágica”, “Ciudad de pobres corazones” y “Mariposa Tecknicolor” convivieron con canciones menos habituales en vivo, aportando frescura y sorpresa a una noche que mantuvo en alto la energía de principio a fin.

La respuesta del público fue total: una comunión constante que convirtió cada canción en una celebración colectiva. Con su inconfundible presencia al frente del escenario y una banda sólida que potencia cada momento, Fito volvió a demostrar la vigencia de su obra y su capacidad única para generar conexión.

Impactante puesta en escena

La puesta, a cargo de Sergio Lacroix, acompañó con precisión, con una propuesta visual que dialogó con el pulso del show y reforzó la intensidad de cada pasaje, consolidando una experiencia integral tanto en lo sonoro como en lo escénico.

Este tercer encuentro en el Movistar Arena reafirma el vínculo inquebrantable entre Paez y su público, y funciona como antesala del gran cierre de esta serie en Buenos Aires, previsto para el próximo 20 de mayo, con entradas ya a la venta a través del Movistar Arena.

De esta manera, el Sale el Sol Tour continúa su recorrido, confirmando la potencia, la emoción y la convocatoria de uno de los artistas más influyentes de la música en español.

Sale el Sol Tour 2026

15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

17 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

15 de mayo - Antel Arena - Montevideo, Uruguay

20 de Mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina

05 de junio - Arena Cañaveralejo - Cali

06 de junio - Plaza de Toros - Manizales

09 de junio - La Macarena - Medellín

12 de junio - Movistar Arena - Bogotá