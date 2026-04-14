Matan a un hombre que se resistió a un robo mientras esperaba el colectivo en Longchamps

Un brutal hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en Longchamps donde un hombre de 46 años fue asesinado de un disparo por motochorros que lo abordaron mientras aguardaba el colectivo para ir a trabajar.

El crimen ocurrió durante la madrugada de este domingo en el cruce de las calles Carlos Diehl y Languenheim de la mencionada localidad del partido de Almirante Brown, en el sur del Conurbano bonaerense, cuando la víctima fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.

Ataque a sangre fría

Según se observa en las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona, y que ilustran este artículo, los motochorros abordaron al hombre en plena vía pública, mientras aguardaba en una garita por el arribo del ómnibus que lo llevara a su lugar de trabajo.

Como la víctima opuso cierta resistencia, y buscaba que no le quitaran lo poco de valor que llevaba consigo, le dispararon sin más, provocándole la muerte en el lugar.

💣 Lo mataron cuando iba a trabajar



🔫 Motochorros asesinaron a un hombre mientras esperaba el colectivo en Almirante Brown



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💬 ¿Salir a trabajar también es un riesgo? pic.twitter.com/szlXwGEy9B — ANDigital (@ANDigitalOK) April 12, 2026

El material fílmico es clave para la investigación judicial ya que muestra el siniestro accionar de estos delincuentes, cada vez más sanguinarios.

Sospechosos detenidos

Consumado el hecho, se desplegó un operativo policial que permitió la detención de los presuntos autores, en Guernica, localidad cabecera del vecino distrito de Presidente Perón.

Los investigadores intentan determinar si se trató de un intento de robo o de un ataque con otra motivación, pero a priori todo hace pensar que fue un hecho delictivo al voleo.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la UFI descentralizada de Almirante Brown, correspondiente al Departamento Judicial Lomas de Zamora, que avanza con peritajes y análisis de imágenes para reconstruir con precisión lo ocurrido.

El crimen vuelve a poner en foco la inseguridad en el Conurbano, especialmente bajo la modalidad de motochorros, cada vez más frecuente y violenta.

