La Chancha Muda presentará en el Teatro Flores su nuevo disco

La Chancha Muda presenta “He visto”, primer adelanto de su próximo disco que saldrá el mes de mayo y cuya presentación oficial está prevista para el sábado 13 de junio en El Teatro Flores, con entradas ya disponibles vía Passline.

“He visto” es la primera canción que la banda da a conocer de su próximo material discográfico que viene con aires nuevos.

¿Cómo es el corte?

Con una sonoridad poderosa relata, como una suerte de cronista, diferentes postales de nuestros días: los pájaros, la libertad, los sueños, el corazón, la hermandad, la claridad y los infiernos. Esos días pasan en busca de "ese rato de paz…".

El videoclip acompaña esta esencia mostrando el contraste de diferentes personajes entre lo que son y lo que quieren ser. Atravesados cada uno por su realidad, anhelan ser o hacer diferente, para finalmente, tal vez, encontrar ese rato de calma.

El nuevo disco

Tras su última obra ¿Quién Autoriza? (2023), un disco como forma de resistencia, con todo su poderío discursivo y musical. La Chancha Muda ofrenda esta canción que formará parte de su próximo álbum a salir en mayo. Un lanzamiento que anticipa luminosidad sin dejar de lado su lírica profunda y la fuerza que los caracteriza.

La banda

La Chancha Muda forma con Gonzalo Pascual: voz / Diego Chiaradía: batería / Juan Garcia Bisio: guitarra / Christian Tamaha: saxo / Rómulo Tomaseli: trompeta / Maximiliano Vera: bajo / Federico Fassa: guitarra