Selección argentina, en alerta: Cuti Romero terminó llorando en Tottenham

La Selección argentina sumó una nueva preocupación en las últimas horas. Cristian Romero tuvo que salir reemplazado en el partido de Tottenham Hotspur tras un fuerte golpe y se retiró del campo visiblemente afectado, incluso entre lágrimas.

La jugada que encendió las alarmas se dio luego de un choque con su propio arquero, que derivó en un impacto en la rodilla derecha. Aunque todavía no hay un parte médico oficial, el gesto del defensor generó preocupación inmediata tanto en Inglaterra como en el entorno del seleccionado.

El central, pieza clave para Lionel Scaloni, dejó la cancha con claras muestras de dolor, lo que abre interrogantes de cara a lo que viene. En los próximos días se le realizarán estudios para determinar si se trata solo de un golpe o de una lesión más seria.

Pero no fue la única mala noticia. En paralelo, Emiliano Martínez también generó inquietud tras sufrir una molestia durante la entrada en calor con Aston Villa, lo que obligó a modificar los planes a último momento.

Como si fuera poco, en los últimos días también se conoció que Lautaro Martínez volvió a resentirse físicamente en Inter de Milán, lo que suma más incertidumbre en un momento clave.

Con el calendario apretado y decisiones importantes por delante, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de cada jugador. Lo cierto es que, a esta altura, cualquier problema físico empieza a pesar el doble.

Mientras tanto, el foco está puesto en los estudios que le realizarán a Romero, en una semana que arrancó con más dudas que certezas para la Selección.