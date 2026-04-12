Otoño en el AMBA: calor, humedad y un giro en el pronóstico que preocupa

El clima vuelve a cambiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la estabilidad de los últimos días empieza a quedar atrás. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera el regreso de las lluvias antes de lo previsto.

De acuerdo al pronóstico actualizado, las precipitaciones comenzarían hacia la noche del martes y se extenderían durante buena parte del miércoles, en un escenario que podría incluir tormentas y condiciones de inestabilidad en toda la región.

Aunque vuelve el mal tiempo, el dato llamativo es que las temperaturas no bajarán demasiado. Se prevén mínimas alrededor de los 17 grados y máximas cercanas a los 25, lo que mantiene un ambiente templado y bastante húmedo.

Este comportamiento responde a un otoño que viene mostrando características poco habituales, con registros térmicos por encima de lo normal para abril, algo que ya se viene repitiendo en las últimas semanas.

De esta manera, el panorama climático vuelve a ser variable en el AMBA, combinando calor, humedad y lluvias en pocos días. Por eso, recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico para evitar sorpresas.