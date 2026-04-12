Nahuel Gallo y una frase que reactivó el reclamo por presos en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo volvió a alzar la voz tras su liberación y lo hizo con un mensaje claro: no olvidarse de quienes siguen presos en Venezuela.

En una actividad realizada en Buenos Aires, el ex detenido participó de una corrida simbólica con el objetivo de visibilizar la situación de los presos políticos. Allí, aprovechó para contar parte de lo que vivió y poner el foco en quienes aún permanecen privados de su libertad.

Gallo remarcó que su caso no fue un hecho aislado y advirtió que todavía hay extranjeros detenidos en condiciones similares, muchos de ellos sin procesos judiciales claros ni garantías. En ese sentido, insistió en que el tema no puede salir de la agenda pública.

El gendarme había sido arrestado a fines de 2024 y pasó más de un año detenido, en un caso que generó repercusión internacional y reclamos por posibles violaciones a los derechos humanos. Su liberación, meses atrás, fue celebrada, pero también dejó en evidencia que la problemática continúa.

Durante su intervención, pidió que la comunidad internacional siga presionando para lograr nuevas liberaciones y evitar que estos casos queden en el olvido. “No soy el único”, fue una de las ideas que buscó transmitir.

La actividad marcó una de sus primeras apariciones públicas tras regresar al país y dejó en claro que su intención es seguir visibilizando la situación.

Mientras tanto, el reclamo sigue abierto: pese a algunas excarcelaciones recientes, todavía hay personas detenidas en Venezuela, lo que mantiene la preocupación a nivel internacional.