Espectáculos | 12 abr 2026
Repercusión en redes
Emilia Mernes debutó en Coachella y quedó envuelta en polémica
La artista se subió al escenario junto a Luísa Sonza, pero su paso por el festival generó fuertes críticas en redes sociales.
La participación de Emilia Mernes en Coachella 2026 generó fuerte repercusión, pero no solo por su debut internacional. La cantante se presentó junto a Luísa Sonza con el tema “Bunda” y compartió en redes el detrás de escena de su paso por uno de los festivales más importantes del mundo.
Sin embargo, el foco rápidamente se corrió de la música y aparecieron las críticas. En redes sociales, varios usuarios vincularon su presencia con la polémica reciente que la rodea junto a Tini Stoessel y María Becerra, y la acusaron de intentar “limpiar su imagen”. También hubo cuestionamientos sobre cómo llegó al evento e incluso menciones a su relación con Duki.
A pesar de los comentarios, Emilia se mostró enfocada en su experiencia y en el trabajo artístico. Su paso por Coachella marca un nuevo avance en su carrera internacional, aunque, una vez más, no estuvo exento de polémica.