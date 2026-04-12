Emilia Mernes debutó en Coachella y quedó envuelta en polémica

La participación de Emilia Mernes en Coachella 2026 generó fuerte repercusión, pero no solo por su debut internacional. La cantante se presentó junto a Luísa Sonza con el tema “Bunda” y compartió en redes el detrás de escena de su paso por uno de los festivales más importantes del mundo.

Sin embargo, el foco rápidamente se corrió de la música y aparecieron las críticas. En redes sociales, varios usuarios vincularon su presencia con la polémica reciente que la rodea junto a Tini Stoessel y María Becerra, y la acusaron de intentar “limpiar su imagen”. También hubo cuestionamientos sobre cómo llegó al evento e incluso menciones a su relación con Duki.

A pesar de los comentarios, Emilia se mostró enfocada en su experiencia y en el trabajo artístico. Su paso por Coachella marca un nuevo avance en su carrera internacional, aunque, una vez más, no estuvo exento de polémica.