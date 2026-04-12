domingo 12 de abril de 2026 - Edición Nº4404

Espectáculos | 12 abr 2026

Repercusión en redes

Emilia Mernes debutó en Coachella y quedó envuelta en polémica

La artista se subió al escenario junto a Luísa Sonza, pero su paso por el festival generó fuertes críticas en redes sociales.

Emilia Mernes
TAGS: MARíA BECERRA, DUKI, EMILIA MERNES, TINI STOESSEL, COACHELLA, LUíSA SONZA

La participación de Emilia Mernes en Coachella 2026 generó fuerte repercusión, pero no solo por su debut internacional. La cantante se presentó junto a Luísa Sonza con el tema “Bunda” y compartió en redes el detrás de escena de su paso por uno de los festivales más importantes del mundo.

Sin embargo, el foco rápidamente se corrió de la música y aparecieron las críticas. En redes sociales, varios usuarios vincularon su presencia con la polémica reciente que la rodea junto a Tini Stoessel y María Becerra, y la acusaron de intentar “limpiar su imagen”. También hubo cuestionamientos sobre cómo llegó al evento e incluso menciones a su relación con Duki.

A pesar de los comentarios, Emilia se mostró enfocada en su experiencia y en el trabajo artístico. Su paso por Coachella marca un nuevo avance en su carrera internacional, aunque, una vez más, no estuvo exento de polémica.

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