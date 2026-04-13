La Fragata Libertad inició un nuevo viaje de instrucción: el itinerario y los destinos clave

La Fragata ARA Libertad volvió a zarpar para iniciar un nuevo viaje de instrucción, una de las misiones más importantes de la Armada Argentina destinada a la formación de futuros oficiales y a la representación del país en el exterior.

Con la tradicional ceremonia desde el Apostadero Naval Buenos Aires, el buque escuela puso proa este sábado hacia su LIV Viaje de Instrucción. La ceremonia fue presidida por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. Lo acompañaron el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno Magrane; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Alejandro Dalle Nogare; y los jefes de los Estados Mayores Generales de la Armada, Juan Carlos Romay; del Ejército, Oscar Santiago Zarich; y de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Valverde.

Hoy despedimos a la Fragata ARA Libertad. Y en el muelle queda ese apoyo silencioso, constante y fundamental de las familias, que va a acompañar a la tripulación en cada milla.



Los guardiamarinas comienzan un viaje que los va a exigir al máximo. Pero lo hacen con la certeza de… pic.twitter.com/gloajFXnuh — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) April 11, 2026

También estuvieron presentes autoridades de la conducción superior de la Armada, oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, personal militar y civil, familiares e invitados especiales.

Tras entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, se dio lectura a la orden de zarpada y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto pronunció palabras alusivas.

Durante su alocución el canciller Quirno Magrane se refirió al carácter simbólico del viaje y destacó la responsabilidad que asume la tripulación al representar al país en el exterior: “La Argentina vuelve a depositar en ustedes su prestigio, su historia y su bandera. Cuando se suelten las amarras, cada uno de ustedes será la Patria en el mar y tendrá la enorme responsabilidad de honrarla con disciplina, coraje y espíritu de servicio”.

El mar abre rutas

En ese sentido y retomando el pensamiento del Almirante Segundo Storni, remarcó la importancia del mar como espacio estratégico para el país y como vía de proyección internacional: “El mar no marca un límite para la Argentina. El mar abre rutas. Es el vehículo de nuestra presencia en el mundo, plataforma para el crecimiento, resguardo de intereses económicos vitales y parte inseparable de nuestra identidad. Y en esa misión, ustedes asumen el honor de custodiar y afirmar esos valores en cada milla navegada”, señaló.

“Esta fragata enseña mucho más que técnicas y saberes, forja el carácter, templa el espíritu, forma para el mando y prepara para estar siempre a la altura de un pabellón que nunca se inclina”, expresó.

Finalmente, deseó buenos vientos y una travesía segura para toda la dotación: “Que el orgullo de servir a la Nación los sostenga en cada jornada, y que al cruzar mares y puertos honren la historia de esta nave embajadora y engrandezcan aún más su legado”.

La palabra del ministro de Defensa

“Es el momento en el que conocimiento se convierte en carácter, donde la teoría se enfrenta a la realidad y donde se forma todo líder que mañana tendrá la responsabilidad de conducir”, expresó Presti.

La Fragata ARA Libertad zarpó una vez más. Y con ella, una de las tradiciones más significativas de la Argentina. Es un hito en la formación de los futuros oficiales de la @Armada_Arg.



Se van guardiamarinas que van a enfrentar el mar, la exigencia y decisiones que no admiten… pic.twitter.com/Htd6OAXm3u — TG Carlos Presti (@TGCarlosPresti) April 11, 2026

También consignó que “para cada Guardiamarina, este viaje representa un desafío: van a enfrentar situaciones complejas, condiciones cambiantes y decisiones que no admiten demoras. Van a aprender que el liderazgo se ejerce y que el trabajo en equipo deja de ser una opción para convertirse en una necesidad”.

Antes de cerrar su discurso, el titular de la cartera castrense deseó éxitos al personal y agregó: “Que las velas de tan gloriosa nave se inflen con su orgullo porque mientras la Fragata ‘Libertad’ navegue, la Argentina estará presente en el mundo”.

Sobre el final de la ceremonia se entonó la Marcha de la Armada y seguidamente el comandante de la unidad, Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres solicitó autorización para zarpar.

El viaje desde tierra

Mientras la fragata se alejaba y comenzaba a ganar distancia, desde tierra cientos de miradas seguían cada movimiento. Entre aplausos, saludos y algunas lágrimas, familiares y amigos acompañaban la partida, con la certeza de que esta travesía también los involucra.

Antonella Rodríguez, hermana de la Guardiamarina Agustina Rodríguez, no podía esconder su emoción al despedirla: “Le deseamos muchos éxitos en este viaje, que disfrute, que aprenda y que logre todo lo que se proponga. Acá la vamos a estar esperando”.

A metros de ella, la guardiamarina Milagros García comentó que el valor formativo de la experiencia es lo más importante: “La expectativa que tengo es aprender todo lo que más pueda para que mi carrera profesional sea lo mejor posible”. A su lado, su madre, Nora Fernández, escuchaba atentamente cada palabra, alentándola a dar siempre lo mejor: “Ojalá pueda transmitir nuestra cultura en cada lugar que visite”, apuntó.

Desde Punta Alta, Daniel Lucas y Mariana Rossi llegaron para despedir a sus familiares, quienes forman parte de este nuevo viaje. “Es emocionante ya de por sí ver el barco. Esto es la culminación de todos los logros que obtuvieron”, señaló Daniel, cuyo hijo embarcó como Cabo Segundo.

En tanto, Mariana explicó que para su esposo el viaje representa un reconocimiento: “Es un premio y una oportunidad única”. Ambos coincidieron en sus deseos: “Que tengan buenos vientos y que sea una experiencia de aprendizaje”.

Finalmente, Lucía Páez, hermana de Nicolás Páez, invitado de la Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”, resumió el sentimiento compartido por muchos de los presentes: “Si tengo que definirlo en una palabra, es orgullo. Es una oportunidad única y un honor poder representar a la Argentina en el mundo a bordo de la fragata Libertad”.

Embajadora argentina por los mares del mundo

Comandada por el Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres, la fragata ARA “Libertad” cuenta con una tripulación de 256 integrantes, entre oficiales, Guardiamarinas en Comisión y suboficiales.

Asimismo, embarcan invitados del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina, la Prefectura Naval Argentina e institutos de formación, a los que se sumarán representantes de distintas marinas extranjeras a lo largo del itinerario.

El LIV Viaje de Instrucción tiene como finalidad completar la formación profesional de los Guardiamarinas en Comisión de las promociones 155° del Escalafón Comando Naval, 90° del Escalafón Infantería de Marina y 111° del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia de la Escuela Naval Militar, quienes a bordo desarrollarán prácticas profesionales vinculadas con la navegación, la formación operativa, la administración del material y la conducción del personal.

A lo largo de cinco meses, la unidad proyectará además la presencia argentina en los puertos que visite, fortaleciendo vínculos institucionales y promoviendo el intercambio con otras naciones.

El itinerario se extenderá durante 161 días y finalizará el 19 de septiembre. A lo largo de su misión la unidad visitará nueve puertos en el exterior y recorrerá aproximadamente 15.902 millas náuticas.

Entre sus actividades, la fragata participará en actos conmemorativos por el 250° aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América. Asimismo, visitará los puertos de Fortaleza (Brasil), Nueva Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York y Boston (Estados Unidos), Kingston (Jamaica), San Juan (Puerto Rico) y Río de Janeiro (Brasil).