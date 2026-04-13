Horror en La Plata: Hallan el cadáver de un bebé en la Facultad de Arquitectura

Un grupo de operarios halló el cadáver de un bebé en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, más concretamente en un sector que está en obras, y ante este episodio se vieron suspendidas las actividades en la unidad académica.

En este marco, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Justicia federal se desplegó en el predio de las calles 48 y 116 de la capital de la provincia de Buenos Aires, ya que al suceder en la sede de una universidad nacional, la jurisdicción es federal.

Entrada la mañana no había información oficial sobre lo ocurrido, aunque trascendió que la beba fue abandonada por una mujer que padecería esquizofrenia.

La identidad de la menor

De todos modos, las causas del deceso y la identidad y edad de la pequeña se encuentra bajo investigación, a cargo del juez Federal Alejo Ramos Padilla.

Vale decir que no trascendieron los datos filiatorios ni la edad del pequeño, así como las causas del lamentable deceso.

Así las cosas, toda la zona fue cercada para no interferir en las pericias de rigor y no hay certezas sobre el eventual regreso a las clases para los alumnos.