Aruzzi estrena “El ser querido”: una comedia entre el humor, el dolor y la música

La actriz y dramaturga Jorgelina Aruzzi estrena El ser querido, una comedia dramática que propone un recorrido intenso entre el humor y la tragedia, con la música como eje central. La obra desembarca en la cartelera porteña como una de las apuestas teatrales más destacadas de la temporada.

El 13 de mayo tendrá su estreno en el Teatro Astros, con funciones los miércoles a las 20 horas.

Dirigida por Dalia Elnecavé y la propia Aruzzi, la puesta cuenta con producción general de Andrea Stivel y Sebastián Celoria, en tanto que las entradas ya pueden adquirirse a través de EntradaUno y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 746.

Sinopsis

En la sala de un hospital ella reza por un milagro para su marido, mientras practica acordes con una guitarra que no sabe tocar.

El ser querido es una historia atravesada por la música en la quietud y el silencio de una sala de espera de cuidados intensivos.

Con el sello de Aruzzi

Jorgelina Aruzzi interpreta esta obra de su autoría, en donde revisa los vínculos, el amor, el dolor, el humor y el lugar de la mujer en el rock.

El ser querido es un viaje que va de lo particular hacia lo universal, en donde la espera revela.

Una comedia que trasciende a la tragedia entre canciones, con la fuerza arrolladora de quien decide una vida mejor.

