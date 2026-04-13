Endeudarse para comer en Argentina: una constante en la era Milei

En la Argentina actual, endeudarse para comer dejó de ser una excepción para convertirse en una práctica cada vez más extendida. La caída del poder adquisitivo, la inflación persistente y la presión sobre los ingresos empujan a miles de hogares a recurrir al crédito para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios.

El director del Centro de Almaceneros de Córdoba, Germán Romero, presentó números contundentes de un estudio reciente sobre endeudamiento de los hogares en la provincia mediterránea. Según detalló, “el 91% de los hogares está endeudado, donde un 23 % acumula más de tres deudas”, lo que configura “una espiral de endeudamiento”.

Casi todas las familias endeudadas

El dato más alarmante, sin embargo, está vinculado al acceso a los alimentos: “Nueve de cada diez familias reconocieron que en marzo asumieron algún tipo de deuda para comer”, señaló en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, explicó que el endeudamiento ya no responde a decisiones de consumo sino a la subsistencia: “La gente se endeuda por una cuestión de supervivencia”.

Tarjetas al límite y caída del consumo

El informe también refleja el rol creciente del crédito en la vida cotidiana. “Para comprar alimentos con tarjeta de crédito lo hizo un 38 %”, indicó Romero, aunque aclaró que el uso de este instrumento comienza a mostrar señales de saturación: “No porque esté mejorando la situación, sino que el uso de la tarjeta está colapsando”.

Este fenómeno impacta directamente en el consumo masivo. Según explicó, el sobreendeudamiento genera un “estrangulamiento” en la capacidad de pago de los hogares, lo que se traduce en caídas sostenidas de ventas. A esto se suma un nivel de incobrabilidad que ya alcanza el 18 por ciento.

Ajuste en la mesa familiar

Los datos sociales del relevamiento son igualmente contundentes. “El 52,6 % de los encuestados redujo la cantidad de comida y en muchos casos disminuyó la cena”, afirmó Romero, describiendo un deterioro directo en las condiciones de vida.

Lejos de mostrar mejoras, estos indicadores se mantienen en niveles críticos: “No han tenido mejoras, están bien estancados en una zona absolutamente crítica”, advirtió.

Salarios rezagados y presión de las deudas

Romero también vinculó esta situación con la pérdida de poder adquisitivo. “Tenemos un incremento del 3 % de la inflación y las paritarias crecen en el orden máximo del 1,5 %”, explicó, lo que implica que “se continúa perdiendo el poder adquisitivo”.

A esto se suma la carga financiera de los hogares: “En más del 54% [de los casos], la mayoría de las familias va al pago de deudas”, detalló. Como consecuencia, muchas personas vuelven a endeudarse para cubrir gastos básicos, profundizando el círculo vicioso.

“El endeudamiento es por insuficiencia de ingresos, hasta el punto de tener que recortar porciones”, concluyó Romero, sintetizando un escenario donde la crisis ya impacta de lleno en la alimentación cotidiana.