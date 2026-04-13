Discapacidad en crisis: reclamo al Ministerio de Economía por falta de pagos y recortes

El sector de discapacidad vuelve a las calles y lleva su reclamo al Ministerio de Economía en medio de una profunda crisis por falta de pagos, recortes presupuestarios y demoras en programas esenciales como Incluir Salud, que afectan la continuidad de tratamientos y servicios en todo el país.

Este martes, a las 10:30 horas, un grupo de organizaciones miembro del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se hará presente en el Palacio de Hacienda, con el objetivo de hacer entrega de una nota dirigida al titular de la cartera, Luis Caputo.

Mediante dicha presentación dirigida al ministro Luis Caputo se solicitará la inmediata aplicación presupuestaria y la transferencia de los fondos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud, a fin de que puedan efectivizar en tiempo y forma los pagos de las prestaciones brindadas a beneficiarios de Incluir Salud, Pensiones No Contributivas (PNC) y afiliados de PAMI, cuyas prestaciones se sostienen con dichos fondos en el marco de la Ley 24.901.

Asimismo, se reclamará que se garanticen los fondos necesarios para la plena ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, resultando indispensable para el sostenimiento del sistema prestacional.

Amplia convocatoria

El Foro convocó a quienes puedan hacerlo a acompañar esta presentación acercándose al Ministerio de Economía el día martes en el horario señalado, con el objetivo de respaldar institucionalmente el reclamo y visibilizar, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, la grave situación que continúa atravesando el sector.

La emergencia en discapacidad continúa vigente y afecta seriamente la sostenibilidad de numerosas instituciones, muchas de las cuales se encuentran hoy en una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones.

Contar con la presencia y el acompañamiento del sector resulta fundamental para fortalecer este reclamo colectivo en defensa de las personas con discapacidad y de las instituciones que sostienen su atención