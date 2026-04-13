Elisa Carrió apuntó contra Manuel Adorni: “Es una corrupción de Almodóvar, es lo más bizarro que vi”

Elisa Carrió volvió a la carga contra el Poder Ejecutivo con declaraciones explosivas. Durante una entrevista en el ciclo de streaming Gelatina, la ex diputada nacional se refirió a la situación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta denuncias judiciales por enriquecimiento ilícito y presuntas dádivas. Lejos de suavizar su postura, la dirigente opositora calificó la gestión y el entorno del funcionario con términos categóricos.

Un escenario al estilo Almodóvar

Para Carrió, la escena que rodea al funcionario roza lo cinematográfico, aunque bajo una óptica negativa. Al referirse a las circunstancias de las operaciones investigadas por la Justicia, la referente de la Coalición Cívica lanzó: “Es una corrupción de Almodóvar. Si no hubiera estado la escribana... es que el look de la escribana es peor que el look de Karina Milei. Me parece que es lo más bizarro que yo he visto”.

La dirigente utilizó esta analogía para describir lo que considera un contexto de irregularidades que quedan expuestas de forma grotesca. En su mirada, la estética y las formas de quienes rodean al funcionario son parte de una puesta en escena que, según ella, no hace más que confirmar la falta de transparencia detrás de los actos de gobierno.

“Es el ascenso social por excelencia”

Cuando durante el diálogo en Gelatina fue consultada específicamente sobre si considera que el vocero presidencial es “corrupto”, Carrió no dudó un instante. “Pero obvio. Es el ascenso social por excelencia que yo lo vi en la Cámara de Diputados”, sentenció, vinculando el presente del funcionario con una trayectoria que, a su entender, muestra rasgos claros de un enriquecimiento acelerado.

La líder opositora ironizó sobre el nivel de vida que exhibe el Jefe de Gabinete, contrastándolo con las dificultades económicas que atraviesa gran parte de la sociedad. En esa línea, cuestionó duramente la ostentación y el uso de recursos que, para ella, son injustificables. “¿A quién se le ocurre ir en un avión privado a Punta del Este?”, se preguntó retóricamente, marcando una crítica profunda hacia la conducta pública de quien ocupa un rol central en el Gabinete de Javier Milei.

La ironía sobre el estilo de vida en los countries

En otro tramo de la entrevista, Carrió describió el mecanismo que, según su lectura, siguen los funcionarios para escalar socialmente. Con un tono mordaz, la dirigente detalló el proceso de compra de propiedades en barrios cerrados como una maniobra que termina siendo contraproducente.

“Ahí vienen y se compran la casa del country porque tienen que jugar al golf, que es un clavo porque después tenés que pagar expensas. Pero no importa, estamos todos encarcelados, pero estamos bien. Después no puede vivir ahí, tiene que irse a Parque Patricios, y ahí empieza, y después el amigo lo invita a Punta”, sostuvo. Con estas palabras, Carrió trazó un mapa de lo que denomina el ascenso social vinculado a la política, sugiriendo que la ostentación inicial es solo la fachada de un entramado mucho más complejo que ahora está bajo la lupa de la Justicia federal.