“Tirale, tirale”: Madre e hijo escapan de un robo en La Matanza y les disparan a matar

Un estremecedor episodio de inseguridad se registró en las últimas horas en el distrito de La Matanza donde una mujer y su hijo fueron víctimas de un violento intento de robo que terminó con los delincuentes disparándoles a la cabeza mientras huían.

El hecho ocurrió cerca del mediodía del pasado viernes en la zona de la calle Patagonia, entre Tonelero y Puerto Argentino de la localidad de González Catán, en el mencionado partido del Conurbano bonaerense oeste, cuando la mujer y el menor se disponían a salir en su vehículo tras cargar algunas pertenencias en el baúl.

Según se pudo reconstruir a partir de las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la cuadra, en ese momento un automóvil les cruzó el paso y de su interior descendieron dos delincuentes armados que los interceptaron y les apuntaron con sus armas, con claros fines de robo.

La situación generó pánico de inmediato. “¡Noooo!”, se escucha de boca del menor al advertir la presencia de los asaltantes, mientras descendía del vehículo junto a su madre con las manos en alto.

Ambos se reunieron en la vereda y se alejaron corriendo y abrazados, en medio de una escena de extrema tensión.

Disparos sin piedad

Los malvivientes se percataron que la mujer tomó las llaves del vehículo y logró llevárselas consigo en esa huida, algo que frustró el robo pero no sus intenciones de generar daño.

Al advertir esto, los ladrones se bajaron del auto y rápidamente se escuchó cómo uno le gritaba al otro “¡tirale, tirale!”, para que les disparara.

En medio de una especie de ataque de furia, uno de los malivivientes apuntó a la altura de la cabeza y efectuó un disparo en dirección a las horrorizadas víctimas, cuya detonación fue captada por la mencionada cámara, aunque por suerte la bala no alcanzó a nadie.

Derrotados, los malhechores finalmente se dieron a la fuga sin concretar el robo, mientras que el hecho generó conmoción entre vecinos de la zona.

Cómo va la investigación

La causa quedó en manos de la UFI en turno del Departamento Judicial La Matanza, que busca identificar a los autores de este tremendo y criminal ataque, y lo hace a partir de la visualización de cámaras de seguridad y testimonios.

El caso vuelve a reflejar el nivel de violencia con el que actúan los delincuentes en el Conurbano bonaerense, fundamentalmente en ciertas localidades de La Matanza, donde incluso robos frustrados terminan a los tiros.