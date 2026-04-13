La UBA lanza una jornada de protesta de 24 horas frente al desfinanciamiento

La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció una medida de fuerza de alto impacto para visibilizar la delicada situación que atraviesa el sector ante la actual política del Gobierno Nacional. Bajo la consigna "El presupuesto baja, nuestro compromiso sube", la casa de estudios llevará adelante una jornada de protesta ininterrumpida de 24 horas con el objetivo de exigir la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una urgente recomposición salarial para todo el personal.

Cronograma y acciones de visibilización

La actividad comenzará el miércoles 15 de abril de 2026 a las 8 horas y se extenderá hasta el jueves 16 de abril a las 8 horas. El epicentro de la convocatoria será la Plaza Houssay, ubicada en Córdoba 2100, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las inmediaciones de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Durante este lapso, la universidad pondrá a disposición de la ciudadanía una amplia gama de actividades académicas y sociales. Se dictarán clases magistrales públicas y se realizarán talleres temáticos. Asimismo, el programa UBA en Acción ofrecerá diversos servicios gratuitos, incluyendo atención en odontología, oftalmología, clínica médica y atención veterinaria. El evento también contará con muestras de ciencia y puestos de asesoramiento legal y económico.

EL PRESUPUESTO BAJA, NUESTRO COMPROMISO SUBE



Se realizará una jornada de 24hs para reclamar la puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial, tal como ordena la Justicia Nacional. pic.twitter.com/AHhzTRflH0 — UBAonline (@UBAonline) April 13, 2026

El reclamo por el presupuesto universitario

Esta jornada de protesta se desarrolla en el marco del plan de lucha impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que tiene alcance en todo el país. La comunidad universitaria, integrada por docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes, denuncia una situación asfixiante derivada del desfinanciamiento universitario.

Las autoridades académicas sostienen que el sostenimiento de la educación pública requiere el cumplimiento de las normativas vigentes, tal como ha sido ordenado por la Justicia Nacional. La movilización busca poner de relieve que, a pesar de los recortes presupuestarios, el compromiso de la universidad con el futuro y la formación de profesionales sigue siendo el eje central de su actividad.

Un mensaje ante la crisis salarial

El reclamo no solo se limita a la estructura presupuestaria de las casas de estudio, sino que pone el foco en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. El sostenimiento de las actividades, que incluyen la asistencia directa a la comunidad a través de los servicios de salud y bienestar, se ve amenazado por el escenario de crisis que enfrenta la institución.

La convocatoria en la Plaza Houssay pretende ser un espacio de encuentro entre la universidad y la sociedad, reafirmando la importancia de la educación pública como motor de desarrollo nacional y exigiendo respuestas concretas frente a la falta de fondos.