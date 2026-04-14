Economía | 14 abr 2026
Correlato del desempleo
Choferes de apps: con sobreoferta, cuánto se gana por hora y por qué cae la rentabilidad
Desde la entidad que los nuclea, indicaron que el promedio de edad de los conductores subió considerablemente. Ya es la segunda fuerza laboral del país.
El presidente de Agrupación Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACAURA), Pablo León, se refirió al aumento en la cantidad de conductores de aplicación por la crisis económica y estimó la cifra en alrededor de 600 mil.
“Hay una sobreoferta de choferes de autos” y “tiene que ver con el desempleo”, expuso el referente sectorial, para luego dar cuenta que “hay mucha gente de clase media que ya no llega a fin de mes”.
Los requisitos para ser chofer de aplicación
“Es muy fácil ingresar con autos de 2002 en adelante”, indicó León en declaraciones a Delta 90.3 e inclusive dio cuenta que “muchos jubilados están entrando en esta actividad”.
“El promedio de edad antes era entre 25 y 40 años y ahora la mayoría está entre los 40 y 60 años. Creció mucho el número de gente que trabaja full time” pero “la gente ingresa por necesidad”, acotó.
Del mismo modo, reveló que “hay gente que lo tiene como una segunda o tercera opción”, siendo que “las aplicaciones tienen bajos requisitos”.
Empeora el servicio
“Las mismas aplicaciones fueron haciendo que las aplicaciones vayan degradando su calidad y no estamos ofreciendo un buen servicio hoy en día”, analizó y contrastó: “Las tarifas se están igualando casi a la del transporte público”.
Acto seguido, puso en valor que “llegamos a lugares donde no llega ningún transporte público” pero “se perdió la tarifa dinámica”.
Las tarifas
“Podemos hacer uno o dos viajes con la tarifa dinámica, parte de nuestro sueldo estaba avalado con las tarifas dinámicas”, prosiguió el titular de ACAURA.
Finalmente, informó que “el promedio que se factura -que no es ganancia neta- es de 10 mil pesos por hora” y los alrededor de 600 mil conductores implican que los conductores por aplicación sean “la segunda fuerza laboral del país”.