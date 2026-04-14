Deportes | 14 abr 2026
Fútbol
Entradas para River-Boca: cuándo salen a la venta y cómo adquirirlas
El Club de Núñez detalló los requisitos para socios, vitalicios y Somos River. Se espera un Monumental colmado.
El Club Atlético River Plate confirmó el operativo de venta de entradas para el superclásico ante Boca Juniors a disputarse este domingo 19 de abril a las 17 horas en el Estadio Monumental.
El esquema de venta será totalmente digital y exclusivo para socios y abonados, a través de RiverID. La primera etapa arranca el martes 14 de abril a las 10, con una estimación de agotar el aforo.
🏟 𝗩𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀 | River Plate vs. Boca Juniors en el Mâs Monumental.— River Plate (@RiverPlate) April 13, 2026
📆 Martes 14/4 desde las 10: cupo exclusivo para Socios sin TLM.
📆 Martes 14/4 desde las 17: cupo general para Socios y Somos River.
ℹ️ Cronograma completo de venta de entradas:… pic.twitter.com/ZlUDIBewYx
La dirigencia riverplatense aclaró que este sistema deja afuera a hinchas sin abono, ya que sólo podrán comprar los registrados en RiverID según su categoría.
Los horarios y cupos estarán segmentados por tipo de socio y la acreditación de ubicación será automática luego de la compra en la mayoría de los casos.
¿Quiénes pueden comprar?
El cronograma publicado divide las etapas por prioridad: los socios tendrán prioridad desde el martes 14 de abril a las 10; los socios y miembros de ‘Somos River’ accederán desde las 17 del mismo día.
Por su parte, los vitalicios tienen ventana propia más adelante y deben efectuar la gestión para garantizar su ingreso al estadio.
En este último caso, el club precisó que la franja de atención será desde el jueves 16 a las 10 hasta el viernes 17 a las 17 horas. Tendrán que elegir ubicación de manera manual en plateas o tribunas disponibles: sin ese trámite no podrán entrar, porque se eliminó la asignación automática en determinados sectores.
River Plate insistió con que la venta será exclusiva para socios y abonados, sin expendio para público general; por eso pidió revisar la documentación y completar el trámite en RiverID con antelación.