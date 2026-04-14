Entradas para River-Boca: cuándo salen a la venta y cómo adquirirlas

El Club Atlético River Plate confirmó el operativo de venta de entradas para el superclásico ante Boca Juniors a disputarse este domingo 19 de abril a las 17 horas en el Estadio Monumental.

El esquema de venta será totalmente digital y exclusivo para socios y abonados, a través de RiverID. La primera etapa arranca el martes 14 de abril a las 10, con una estimación de agotar el aforo.

🏟 𝗩𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀 | River Plate vs. Boca Juniors en el Mâs Monumental.



📆 Martes 14/4 desde las 10: cupo exclusivo para Socios sin TLM.

📆 Martes 14/4 desde las 17: cupo general para Socios y Somos River.



ℹ️ Cronograma completo de venta de entradas:… pic.twitter.com/ZlUDIBewYx — River Plate (@RiverPlate) April 13, 2026

La dirigencia riverplatense aclaró que este sistema deja afuera a hinchas sin abono, ya que sólo podrán comprar los registrados en RiverID según su categoría.

Los horarios y cupos estarán segmentados por tipo de socio y la acreditación de ubicación será automática luego de la compra en la mayoría de los casos.

¿Quiénes pueden comprar?

El cronograma publicado divide las etapas por prioridad: los socios tendrán prioridad desde el martes 14 de abril a las 10; los socios y miembros de ‘Somos River’ accederán desde las 17 del mismo día.

Por su parte, los vitalicios tienen ventana propia más adelante y deben efectuar la gestión para garantizar su ingreso al estadio.

En este último caso, el club precisó que la franja de atención será desde el jueves 16 a las 10 hasta el viernes 17 a las 17 horas. Tendrán que elegir ubicación de manera manual en plateas o tribunas disponibles: sin ese trámite no podrán entrar, porque se eliminó la asignación automática en determinados sectores.

River Plate insistió con que la venta será exclusiva para socios y abonados, sin expendio para público general; por eso pidió revisar la documentación y completar el trámite en RiverID con antelación.