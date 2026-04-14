martes 14 de abril de 2026 - Edición Nº4406

Deportes | 14 abr 2026

Fútbol

Entradas para River-Boca: cuándo salen a la venta y cómo adquirirlas

El Club de Núñez detalló los requisitos para socios, vitalicios y Somos River. Se espera un Monumental colmado.

Nadie quiere quedarse afuera.
TAGS: FUTBOL, BOCA JUNIORS, RIVER PLATE, SUPERCLASICO, LIGA PROFESIONAL

El Club Atlético River Plate confirmó el operativo de venta de entradas para el superclásico ante Boca Juniors a disputarse este domingo 19 de abril a las 17 horas en el Estadio Monumental.

El esquema de venta será totalmente digital y exclusivo para socios y abonados, a través de RiverID. La primera etapa arranca el martes 14 de abril a las 10, con una estimación de agotar el aforo.

La dirigencia riverplatense aclaró que este sistema deja afuera a hinchas sin abono, ya que sólo podrán comprar los registrados en RiverID según su categoría.

Los horarios y cupos estarán segmentados por tipo de socio y la acreditación de ubicación será automática luego de la compra en la mayoría de los casos.

¿Quiénes pueden comprar?

El cronograma publicado divide las etapas por prioridad: los socios tendrán prioridad desde el martes 14 de abril a las 10; los socios y miembros de ‘Somos River’ accederán desde las 17 del mismo día.

Por su parte, los vitalicios tienen ventana propia más adelante y deben efectuar la gestión para garantizar su ingreso al estadio.

En este último caso, el club precisó que la franja de atención será desde el jueves 16 a las 10 hasta el viernes 17 a las 17 horas. Tendrán que elegir ubicación de manera manual en plateas o tribunas disponibles: sin ese trámite no podrán entrar, porque se eliminó la asignación automática en determinados sectores.

River Plate insistió con que la venta será exclusiva para socios y abonados, sin expendio para público general; por eso pidió revisar la documentación y completar el trámite en RiverID con antelación.

Más Noticias