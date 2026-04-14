Scioli apunta a superar los 550 mil turistas de EEUU por año en Argentina

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, fijó como objetivo superar los 550 mil turistas provenientes de Estados Unidos por año en Argentina, en el marco de una estrategia para fortalecer el turismo receptivo mediante mayor conectividad aérea y promoción internacional.

El funcionario continuó con su agenda de trabajo en Estados Unidos –previa a su participación en Seatrade, la feria de turismo de cruceros más importante del mundo– con una reunión con directivos de líneas áreas internacionales para incrementar la conectividad con la Argentina e impulsar el turismo receptivo.

“Con una política de cielos abiertos y mares abiertos y con estabilidad, previsibilidad, seguridad y calidad, seguimos impulsando el crecimiento del turismo y posicionando a la Argentina como destino líder en la región”, puntualizó el funcionario.

El objetivo al que apunta

“Para el mercado estadounidense, nos planteamos un objetivo concreto: pasar de los 489.000 turistas norteamericanos que llegaron a nuestro país en 2025 a al menos 550.000. Sabemos que cada vez es más fuerte el interés por visitar la Argentina y nos hacemos cargo de aprovechar esta tendencia”, acotó Scioli.

Cielos y mares abiertos: rumbo a superar el récord de 550.000 turistas norteamericanos en Argentina



Encuentro con representantes de Aerolíneas Argentinas, United Airlines, Avianca Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Copa Airlines y LATAM Airlines, actores clave para… pic.twitter.com/ocDLDKqfBD — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) April 13, 2026

En el Consulado General de Argentina en Miami, el secretario mantuvo un encuentro sobre conectividad aérea entre Estados Unidos – Argentina con el director de Asuntos Internacionales del Aeropuerto Internacional de Miami, Desmond Alufohai, del que también participaron Patricia Basiliades (Travel Agency Support para Norteamérica, Centroamérica, Caribe, Oceanía y Asia de Aerolíneas Argentinas), Héctor Araujo (United Airlines), Gian Carlos D’Alfonso (Avianca Airlines), Luciano Macagno (Delta Airlines), Alexis Guini (Copa Airlines), Cristina De Melo (LATAM Airlines) y Alexandre Cavalcanti (American Airlines).

El doble de vuelos

En ese contexto, el representante de American Airlines destacó que la empresa, que lidera el mercado aerocomercial entre Estados Unidos y la Argentina, duplicará sus vuelos (de 21 a 42 vuelos semanales) en temporada alta y que, en un hecho histórico, programó un cuarto vuelo semanal entre Miami y Buenos Aires, crecimiento que implicará la generación de 500 nuevos puestos de trabajo en el país.

Estados Unidos ocupó el cuarto puesto entre los países de origen del turismo receptivo en la Argentina durante 2025, con siete arribos por vía aérea cada diez turistas. El acumulado a marzo de 2026 muestra un incremento interanual del 15,7 por ciento en las llegadas y se proyecta un millón de asientos totales durante el año. American Airlines.

Cruceros

En su primera jornada de trabajo en Estados Unidos, Scioli comunicó que MSC Cruceros sumará 80.000 nuevos pasajeros a la temporada 2026–2027 con la llegada del MSC Seaview, el barco más grande que operará en la Argentina, con capacidad para 5.500 pasajeros y aproximadamente trece recaladas previstas entre diciembre y marzo.

Entre otras actividades, Scioli mantuvo una reunión con Marco Ferraz, director de CLIA Brasil —que agrupa a veintisiete compañías de cruceros—, y con Sandro Meyras, director de Maxdream, para seguir fortaleciendo el desarrollo del sector y generar nuevas oportunidades para el turismo de estudiantes egresados argentinos, ampliado al sector de cruceros, con el circuito Buenos Aires–Montevideo–Río de Janeiro.

Encuentro de trabajo con Marco Ferraz, director de CLIA Brasil —que agrupa a 27 compañías de cruceros—, y con Sandro Meyras, director de Maxdream, para seguir fortaleciendo el desarrollo del sector y generar nuevas oportunidades para el turismo de estudiantes egresados… pic.twitter.com/uJUxlQjItO — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) April 12, 2026

El objetivo de los cruceros es generar una alternativa para los cerca de 15.000 estudiantes argentinos que cada año eligen Brasil, promoviendo que cada vez más jóvenes puedan vivir esta experiencia desde destinos nacionales, incluyendo una escala en Mar del Plata.