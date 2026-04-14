Robo comando en inmobiliaria de La Plata: se llevaron cajas fuertes con dinero y documentos clave

Un audaz golpe delictivo sacudió a la ciudad de La Plata cuando un grupo de delincuentes irrumpió en la desarrolladora inmobiliaria Urban Work SRL, sita en calles 16 y 59, y se llevó una importante suma de dinero en efectivo, documentación clave y dos cajas fuertes completas, informaron fuentes policiales.



Todo comenzó a las 4.30 horas del domingo, cuando la empresa de alarmas detectó movimientos sospechosos dentro del inmueble y alertó a un empleado, quien rápidamente se dirigió al lugar. Al llegar, constató que la cerradura de ingreso había sido violentada, por lo que dio aviso al titular de la firma.

Suculento botín

Minutos después, el responsable de la desarrolladora se presentó en el lugar y confirmó la magnitud del robo. Según denunció en la Comisaría Quinta, los delincuentes sustrajeron dos cajas fuertes.

En una de ellas se encontraba una suma estimada en 7.500 dólares y alrededor de 10 millones de pesos en efectivo, además de documentación fundamental para el funcionamiento de la empresa, como pagarés, chequeras, balances, estatutos y la llave de una camioneta. La segunda caja, de menor tamaño, contenía talonarios de pagaré.

Un plan aceitado

De acuerdo con las primeras pericias, los autores del hecho actuaron con un alto grado de planificación. Para ingresar, forzaron aberturas, así como una puerta trasera, lo que les permitió acceder al inmueble desde distintos puntos sin ser detectados.

Además, los investigadores determinaron que los delincuentes neutralizaron el sistema de seguridad cubriendo los sensores de alarma con telas y cortando el suministro eléctrico del edificio, lo que evidencia un conocimiento previo tanto del lugar como de la disposición de los dispositivos de seguridad.

Desde la Policía no descartan que haya existido un trabajo de inteligencia previo, dado el nivel de precisión con el que se llevó adelante el robo y la selección de los elementos sustraídos.

Investigación en curso

En el marco de la investigación, se analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables, quienes hasta el momento no han sido detenidos. El hecho generó preocupación entre comerciantes y vecinos, ante la modalidad cada vez más sofisticada de este tipo de delitos.