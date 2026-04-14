Espectáculos | 14 abr 2026
Del 17 al 19 de abril
Mario Luis y Sara Hebe, principales shows en el Festival de la Cerveza de La Plata
Habrá música en vivo durante las tres jornadas, junto a más de 200 variedades de cerveza y un amplio patio gastronómico en el camping de 122 y 56.
El Festival de la Cerveza Capital 2026 ya tiene confirmadas las bandas que le pondrán ritmo a sus tres jornadas, que se desarrollarán del 17 al 19 de abril en el camping municipal de 122 y 56.
Además de ofrecer más de 200 variedades de cerveza artesanal y un amplio patio gastronómico, el evento contará con espectáculos en vivo a cargo de artistas de diversos géneros.
Grilla artística
El viernes la programación comenzará con Fancy, continuará con Jula Morales, seguirá con Marttein y tendrá un cierre a cargo de Come to Me.
El sábado, en tanto, la grilla estará integrada por Los Misterios, Mostruo!, Sara Hebe, DJ Colo y El Mago y La Nueva.
Finalmente, el domingo subirán al escenario Manijas Percusión, Vida Pura, La Chabomba, Lemon Champ, Viqui Weis y Mario Luis.
Acceso, horarios y recomendaciones
La propuesta es organizada por la Asociación de Cerveceros Artesanales Platenses (ACAP) junto a Islas Malvinas Asociaciones de Cervecerías Artesanales (IMACA) con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.
El viernes la apertura será a las 18, mientras que el sábado las puertas se abrirán a las 16 y el domingo a partir de las 14 horas.
Desde la cComuna recomendaron asistir en transporte público o designar un conductor en caso de concurrir en vehículo particular debido a la venta de bebidas alcohólicas y la gran convocatoria prevista.
También se informó que estará permitido ingresar con reposeras y lonas. Sin embargo, no se podrá acceder con bebidas alcohólicas, aerosoles, pirotecnia, objetos punzantes ni bicicletas, y tampoco retirar bebidas del predio.
Por último, se pidió a quienes asistan colaborar con el cuidado del espacio público, mantener la limpieza y respetar las normas establecidas para garantizar una jornada segura y disfrutable para todos.