Mario Luis y Sara Hebe, principales shows en el Festival de la Cerveza de La Plata

El Festival de la Cerveza Capital 2026 ya tiene confirmadas las bandas que le pondrán ritmo a sus tres jornadas, que se desarrollarán del 17 al 19 de abril en el camping municipal de 122 y 56.

Además de ofrecer más de 200 variedades de cerveza artesanal y un amplio patio gastronómico, el evento contará con espectáculos en vivo a cargo de artistas de diversos géneros.

Grilla artística

El viernes la programación comenzará con Fancy, continuará con Jula Morales, seguirá con Marttein y tendrá un cierre a cargo de Come to Me.

El sábado, en tanto, la grilla estará integrada por Los Misterios, Mostruo!, Sara Hebe, DJ Colo y El Mago y La Nueva.

Finalmente, el domingo subirán al escenario Manijas Percusión, Vida Pura, La Chabomba, Lemon Champ, Viqui Weis y Mario Luis.

Acceso, horarios y recomendaciones

La propuesta es organizada por la Asociación de Cerveceros Artesanales Platenses (ACAP) junto a Islas Malvinas Asociaciones de Cervecerías Artesanales (IMACA) con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

El viernes la apertura será a las 18, mientras que el sábado las puertas se abrirán a las 16 y el domingo a partir de las 14 horas.

Desde la cComuna recomendaron asistir en transporte público o designar un conductor en caso de concurrir en vehículo particular debido a la venta de bebidas alcohólicas y la gran convocatoria prevista.

También se informó que estará permitido ingresar con reposeras y lonas. Sin embargo, no se podrá acceder con bebidas alcohólicas, aerosoles, pirotecnia, objetos punzantes ni bicicletas, y tampoco retirar bebidas del predio.

Por último, se pidió a quienes asistan colaborar con el cuidado del espacio público, mantener la limpieza y respetar las normas establecidas para garantizar una jornada segura y disfrutable para todos.