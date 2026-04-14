Intendente del GBA asegura que la interna entre Massa y Kicillof “es lejana”

En medio del debate por una posible interna en el peronismo, un intendente del Conurbano bonaerense descartó un enfrentamiento entre Sergio Massa y Axel Kicillof y consideró que ese escenario “es lejano”.

El jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, afirmó que en el peronismo bonaerense “es una práctica bastante habitual” la de juntarse y reveló que “estamos muy cerca”, a diferencia de lo que se especula.

“Siempre intercambiando las experiencias que nos tocan vivir en esta etapa tan difícil para gobernar en la República Argentina, con un Estado nacional absolutamente ausente, fugado de un montón de responsabilidades que le corresponden por nuestra normativa legal vigente, con una provincia que sufre las consecuencias de ese Estado nacional y, por supuesto, al sufrirlo la provincia también lo sufrimos los municipios”, puntualizó.

En declaraciones a Perfil, mencionó “no solamente por la baja en la coparticipación, producto de ese incumplimiento del Estado nacional, sino que además también bajó la recaudación por la tremenda crisis económica que atraviesan el 90 % de los argentinos, o más”.

¿Gran unidad?

“Así que nos juntamos, nos ayudamos, intercambiamos ideas, por supuesto hablamos del peronismo, del presente y del futuro, pero nos ocupa mucho, mucho tiempo buscarle la vuelta a esta realidad económica que golpea muy fuerte”, prosiguió el alcalde.

Consultado sobre una eventual primaria entre Axel Kicillof y Sergio Massa, fue tajante: “No, por ahora no. Hay muchas maneras hoy de medir quién interpela mejor a la ciudadanía, qué accionar, qué discurso, qué ideas son más representativas de las necesidades de los habitantes de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires”.

Interna peronista

“Así que siempre intentamos tener un encuentro en una mesa donde ponernos de acuerdo. Obviamente, cuando eso no se consigue, la herramienta electoral es una buena herramienta para dirimir esas situaciones, pero por ahora está muy lejano todavía ese escenario del 2027, porque tenemos por delante una gestión que llevar a cabo donde no se hace nada fácil”, sumó Menéndez.

“Axel recibe todos los días un nuevo ataque del Gobierno nacional, un nuevo incumplimiento del Gobierno nacional. Tenemos que cuidar mucho a la provincia, cuidar mucho a nuestro gobernador, dedicarnos a la gestión, que vuelvo a repetir, en un momento muy difícil de gestionar, y seguramente también ir preparando ese escenario electoral para el 2027”, anexó.

El plan económico

Por último, manifestó que “en el mundo de Milei no hay mucho apego por las instituciones, por las reglas, por las leyes, por la Constitución. Hay muchos incumplimientos en estos dos años y pico que está gobernando. Así que se ha dicho que tiene intención de adelantar las elecciones porque cada día que pasa su plan económico está más fallido”.

“El plan económico del Gobierno nacional es un plan que ya ha fracasado, más allá de algún índice que pueda mostrar el oficialismo. Entonces, siento que realmente muchos de sus estrategas están pensando en adelantar las elecciones para tener alguna chance, que creo que no la van a tener, porque realmente han llevado a la Argentina y a los argentinos a una situación límite”, cerró.