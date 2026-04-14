Choques, denuncias y robos: las verdades y mentiras sobre los seguros de auto

Alrededor de los seguros de auto circulan muchas creencias que no siempre son ciertas. Sin embargo, conocer cómo funcionan los seguros de auto, permite tomar mejores decisiones y evitar imprevistos.

“Muchos conductores contratan un seguro solo por ser obligatorio, pero no siempre conocen en detalle qué cubre y qué no la póliza. Por eso, entender las coberturas y las condiciones es clave para evitar confusiones cuando ocurre un siniestro”, expresa Mariel Chappa desde el área de Riesgos Patrimoniales de La Segunda Seguros.

Y completa: “En los seguros de auto hay muchos mitos que pueden jugar en contra del asegurado: creencias como que siempre paga el que choca de atrás o que no hace falta denunciar un daño menor pueden generar problemas después”.

En la siguiente guía se detallan algunos de los mitos y verdades más frecuentes sobre los seguros de auto, qué dicen realmente las pólizas y cuáles son los errores más comunes que pueden generar sorpresas cuando ocurre un siniestro.

1. “Si no hago la denuncia dentro de las 72 horas, pierdo la cobertura”

FALSO. La denuncia debe hacerse lo antes posible, pero no necesariamente implica perder automáticamente el derecho a cobertura. La aseguradora evaluará cada caso.

2. “Si choco en una rotonda, siempre tengo la culpa”

FALSO. La responsabilidad depende de la dinámica del accidente. En general tiene prioridad quien circula dentro de la rotonda, pero cada siniestro se analiza en particular.

3. “Si me chocan el auto en un valet parking, el lugar debe responder”

VERDADERO. Estos establecimientos suelen contar con un seguro específico para cubrir daños ocurridos mientras el vehículo está bajo su custodia.

4. “Si estoy estacionando y me chocan, la culpa es del que me choca”

VERDADERO (en la mayoría de los casos). Si el vehículo estaba detenido o maniobrando correctamente, quien impacta suele ser considerado responsable.

5. “En un choque siempre paga el que pega de atrás”

FALSO. Aunque suele presumirse responsabilidad del que impacta desde atrás por no mantener distancia, la aseguradora analiza la dinámica del accidente.

6. “Las compañías investigan más si el conductor es joven”

FALSO. Las investigaciones se realizan de la misma forma para todos los asegurados. Si la persona tiene licencia habilitante, no hay diferencia por edad.

7. “Las mujeres chocan más que los hombres”

FALSO. Estadísticamente los hombres registran más siniestros, mientras que las mujeres suelen manejar con mayor cautela.

8. “Si el auto es viejo no vale la pena asegurarlo”

FALSO. Incluso un vehículo antiguo debe tener al menos seguro contra terceros, que es obligatorio por ley.

9. “El seguro cubre aunque no tenga la VTV”

VERDADERO. En general la falta de VTV no anula automáticamente la cobertura, aunque puede influir si se demuestra que el estado del vehículo fue determinante en el siniestro.

10. “Si el auto está guardado en el garage y no lo uso, no necesito seguro”

FALSO. Existen coberturas específicas para vehículos que no circulan y están guardados en un garage, cochera o taller mecánico por un período prolongado. Son coberturas que cubren el casco -por robo, incendio, destrucción- y no la responsabilidad civil, ya que no se trata de un auto que circula por la calle.

“No obstante, hay que recordar que cuando el auto vuelve a estar en condiciones de circular sí o sí se deberá solicitar a la aseguradora que agregue la cobertura de responsabilidad civil”, señalaron desde La Segunda Seguros.

11. “Si presto el auto y quien maneja choca, el seguro no me cubre”

FALSO. Si la persona tiene licencia válida y está habilitada para conducir, la cobertura sigue vigente.

12. “Es solo un rayón, arreglamos entre nosotros. No hace falta hacer la denuncia”

FALSO. Siempre es recomendable denunciar el siniestro para dejar constancia y evitar problemas posteriores. En este punto, lo más importante es “que el arreglo no sea de común acuerdo entre los intervinientes del incidente porque en ese caso ya se está aceptando culpa y quien decide la culpabilidad en un siniestro es siempre la aseguradora”, señalaron desde la compañía. Además, un arreglo entre los involucrados no quita la posibilidad de que, más adelante, el tercero reclame a la aseguradora duplicándose la posibilidad de indemnización para el reclamante.

13. “Si me roban el auto me pagan lo que pagué cuando lo compré”

FALSO. La aseguradora paga el valor de mercado del vehículo al momento del siniestro, según lo estipulado en la póliza.

14. “Si se inunda el auto por la lluvia, el seguro lo cubre”

DEPENDE. Solo estará cubierto si la póliza incluye daños por inundación.

15. “Si voy a 140 km/h donde la máxima es 130 y choco, el seguro no cubre”

VERDADERO. Cuando no se respetan las normas de tránsito, el seguro no cubre.

Ante cualquier incidente, incluso si parece menor, “lo más recomendable es hacer siempre la denuncia al seguro. Dejar constancia del hecho ayuda a evitar inconvenientes posteriores y permite que la compañía evalúe correctamente la situación”, completaron desde La Segunda Seguros.