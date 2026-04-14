Pimpinela llega con sus “Noticias del Amor” a La Plata

Luego de agotar entradas en toda América y España con su multipremiado espectáculo “Noticias del Amor” — galardonado recientemente con dos Premios Estrella de Mar al Mejor Recital y el máximo galardón de Oro 2026— Pimpinela, el dúo más icónico de la música en español, llegará la ciudad de La Plata el próximo sábado 3 de octubre.

La presentación de Lucía y Joaquín Galán será en el Hipódromo de la capital bonaerense, con una experiencia renovada, inaugurando oficialmente una nueva disposición del predio. Será con ubicaciones sentadas: una mejora pensada para seguir elevando la experiencia del público y adaptarse a las necesidades de determinados shows de gran convocatoria.

Cómo sacar las entradas

Para el concierto del 3 de octubre las entradas ya están a la venta por sistema Livepass y en la boletería del Teatro Ópera La Plata (calle 58 entre 10 y 11), con la posibilidad de adquirirlas en cuatro cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia.

Noticias del amor

Más que un concierto, este espectáculo es una celebración de la vida y los vínculos. “Noticias del Amor” invita al público a un viaje audiovisual de gran impacto, donde Lucía y Joaquín abren su corazón a través de una puesta en escena que fusiona la emoción más profunda con esos momentos de comedia que tanto los caracterizan.

Es una mirada tierna y, a la vez, divertida sobre las relaciones de pareja que nos marcan a todos.

Sobre el escenario, el despliegue es una verdadera fiesta para los sentidos: junto a su banda, coros y bailarines, los Galán interpretan esas canciones que ya son parte de nuestra propia historia personal, junto a nuevas composiciones que siguen sumando capítulos a su legado.

Así, Pimpinela se prepara para una noche inolvidable en el Hipódromo La Plata, reafirmando que el amor y la música son el lenguaje que nos une a través de las generaciones.