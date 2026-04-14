Carta a Caputo: intendentes de todo el país alertaron por la crisis económica y social

La Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entregó un documento en el Ministerio de Economía en el que alertan sobre la situación económica y social de más de 500 gobiernos locales del país.

“El límite es el hambre de nuestras vecinas y vecinos”, había expresado Fernando Espinoza previo a la marcha al Palacio de Hacienda donde elevaron el reclamo por la crisis económica que se vive en todas las provincias del país.

Abandono nacional

Entre los reclamos que presentaron los intendentas e intendentes de todos los partidos políticos, peronistas, vecinalistas, radicales al ministro de Economía de Luis Caputo, se denuncia que el Gobierno nacional recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, que no utilizó ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas.

Pedido para retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo, reclamo por obras paralizadas y por el recorte de fondos nacionales: intendentes y referentes políticos de todo el país presentamos un documento al ministro de Economía, Luis Caputo.



El Gobierno de Milei sigue… pic.twitter.com/11qOU8UTtg — Mario Secco (@MarioSeccoOK) April 14, 2026

A esta situación se suma la emergencia alimentaria, la destrucción sistemática de las PyMEs, la enorme pérdida de puestos de trabajo y la creciente precarización de los empleos que aún sobreviven.

Cruda realidad

Desde la FAM aseveraron que “la realidad que vivimos en los municipios refleja con claridad el impacto de las actuales condiciones macroeconómicas sobre la vida cotidiana de nuestras comunidades”.

“La caída de recursos, el aumento de costos, la retracción de la actividad productiva y la creciente demanda social configuran un escenario de alta complejidad que requiera una mirada federal y articulada”, cerraron.

