La textil Eseka desmintió cierre y llevó tranquilidad: “Seguimos operando con normalidad”

En medio del industricidio que sufre el país al calor de las políticas aperturistas del Gobierno de Javier Milei, la empresa Eseka Sociedad Anónima salió al cruce de diversas informaciones que daban cuenta de un supuesto cierre de las operaciones de la empresa que comercializa las marcas Cocot y Dufour, con más de cuatro décadas en el rubro.

Qué dijo Eseka sobre el supuesto cierre

“Nuestra compañía ha sido colocada en el centro de una situación que entendemos responde a un contexto de disputa política y gremial ajeno a nuestra actividad empresarial. Lamentablemente, en ese marco se han difundido versiones y afirmaciones que no reflejan con precisión la realidad de nuestra operación”, expuso el director a través de un comunicado.

En este sentido, transmitió “con absoluta claridad que Eseka S. A. continúa operando con total normalidad, cumpliendo con sus compromisos productivos, comerciales y financieros”.

“Nuestra planta industrial, nuestra cadena de abastecimiento y nuestros canales de distribución funcionan regularmente, sin alteraciones en el servicio ni en las entregas pactadas”, prosiguieron los directivos.

Dilatada trayectoria

En igual tono, Eseka recalcó que “contamos con más de 40 años de trayectoria en la industria textil argentina, generando empleo formal y desarrollando relaciones de largo plazo basadas en la seriedad, la transparencia y el cumplimiento. Nuestra compañía ha atravesado distintos contextos económicos y regulatorios a lo largo de su historia, manteniendo siempre una conducta responsable y profesional”.

“Entendemos que este tipo de situaciones puede generar incertidumbre. Por ello, consideramos fundamental reafirmar que nuestra estructura operativa y financiera se encuentra sólida y que seguimos enfocados en nuestra actividad productiva y en el cumplimiento de nuestras obligaciones”, añadió la empresa.

Por último, los referentes lamentaron “que se intente involucrar a la empresa en dinámicas que no le son propias y que exceden el ámbito estrictamente empresarial”.