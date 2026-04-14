Borroni desentraña la Argentina de Milei: odio, poder y neocolonialismo

El Gobierno de Javier Milei no puede analizarse de forma aislada: forma parte de una ola global de ultraderecha que impulsa discursos de confrontación, polarización y redefinición del rol del Estado en la economía y la sociedad.

Odiar es la causa y el camino, es la finalidad y el motor. Odiar como motivación del ser. Odiar al periodismo, a la militancia, al kirchnerismo, al Estado, a la llamada cultura woke. El odio como razón de poder. Pero ¿cuánto odio será suficiente?

Con este prolegómeno, el periodista Fernando Borroni ofrece un análisis incisivo del fenómeno político que redefinió la escena argentina: Javier Milei y el proyecto libertario.

El libro editado por Marea dentro de su colección Historia Urgente se adentra en la dimensión cultural del proceso, donde el odio, la despolitización y el desencanto operan como fuerzas decisivas.

Odiar como bandera

La Argentina que emerge es observada sin eufemismos: deterioro social, ruptura de consensos básicos, exaltación del individualismo y desmantelamiento simbólico del Estado. Coronados de odio no describe un accidente histórico, sino una deriva construida durante años, amplificada por medios, redes y frustraciones colectivas.

Desentrañando el eco de las circunstancias argentinas en los fenómenos globales de las ultraderechas y el neocolonialismo, Borroni repiensa un capitalismo desenfrenado que produce exclusión, guerras y muerte. En ese marco ubica las prácticas autoritarias de Trump y el genocidio en Palestina.

Un ensayo necesario para pensar la crisis de un país y apuntar a la única solución posible: la acción colectiva.