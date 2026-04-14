Divididos anunció un nuevo show en Córdoba: cuándo es y en qué especial lugar

En el marco de su gira nacional, Divididos confirmó fecha en Córdoba: el sábado 19 de septiembre se presentan en la Plaza de la Música, el mismo escenario donde dieron un show el 31 de octubre de 2008, previo al lanzamiento de Amapola del 66, cuando el lugar aún se conocía como “La Vieja Usina”.

Ahora vuelven con Divididos bajo el brazo, su noveno álbum de estudio después de 15 años. La banda ya pisó este año suelo cordobés durante la última edición del Cosquín Rock, donde entregaron un show explosivo que mezcló el material nuevo con los clásicos de siempre.

Las fechas de la gira

También se presentarán el 17 de abril en Tandil, el 25 de abril en Rosario, el 23 de mayo en Salta, el 6 de junio en San Juan, el 20 de junio en La Plata y el 31 de octubre tocarán en el Sant Jordi Club de Barcelona, en España.

Además, el trío anunció dos nuevas funciones en el Movistar Arena para el 9 de mayo y el 4 de julio. Las entradas ya están a la venta.

Documental

“Sonidos, Barro y Piel” es el documental con el que la banda acompañó el lanzamiento de su nuevo disco y que a lo largo del año se proyectará en distintas ciudades del país de manera gratuita y solidaria.

Esta película muestra a Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella reflexionando sobre las herramientas emocionales que utilizan para la creación de música. Cuenta como nunca antes cuál es la esencia que los une y los sigue uniendo después de tantos años de compañerismo y trayectoria artística.

Dirigido por Leopoldo Montero Ciancio, este relato introspectivo de La Aplanadora fue presentado el pasado 12 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires en una función exclusiva ante 10 mil personas, y fue nominado en la terna “Mejor Documental de 2025” en los premios BAMV que distinguen a la industria audiovisual de la música.