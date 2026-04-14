“Fue un crimen perfecto”: comenzó el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona en San Isidro

La espera terminó, pero la herida sigue abierta. Este martes, a las 10:30 de la mañana, los tribunales de San Isidro volvieron a ser el epicentro de la atención nacional. El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se puso en marcha bajo una atmósfera de máxima tensión, marcando un punto de inflexión en la búsqueda de Justicia tras el escándalo que obligó a anular el debate el año pasado.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, integrado por los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, tiene ante sí la tarea de determinar si la muerte del capitán de la Selección Argentina fue consecuencia de un homicidio simple con dolo eventual o un desenlace trágico producto de una enfermedad preexistente, tal como sostienen las defensas.

La contundente acusación de Fernando Burlando

Uno de los momentos más impactantes de la primera jornada llegó de la mano de Fernando Burlando, abogado que representa a Dalma y Gianinna Maradona. Fiel a su estilo directo y desafiante, el letrado no guardó filtros al abrir su alegato inicial.

"Diego Armando Maradona fue asesinado el 25 de noviembre de 2020. Sí, asesinado", sentenció ante el tribunal. Burlando describió la internación domiciliaria en el barrio San Andrés como un escenario de abandono absoluto, calificando las condiciones de vida del ídolo como indignas.

"Para hacer esa tarea, se convocó a un equipo de salud para hacerlo de una manera silenciosa, gradual, pero igualmente cruel. El 25 de noviembre se concretó lo que fue planeado como un crimen perfecto. Durante los días que estuvo ahí, nunca le pusieron un estetoscopio, nunca escucharon su corazón. No había ni una curita. Esto fue una crónica de un crimen que pretendía quedar impune", afirmó Fernando Burlando ante la mirada atenta de las hijas de Diego, quienes presenciaron la audiencia entre lágrimas.

Quiénes son los siete acusados

El foco central del debate está puesto sobre el equipo de salud que estuvo a cargo de los últimos días del Diez. La fiscalía, encabezada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, sostiene que los imputados formaron un grupo de profesionales negligentes que omitió todos los cuidados necesarios para preservar la vida del paciente. El banquillo de los acusados está integrado por el neurocirujano y médico de cabecera Leopoldo Luque, la psiquiatra responsable del tratamiento en la etapa final Agustina Cosachov, el psicólogo especialista en adicciones Carlos Díaz, la encargada del seguimiento clínico por parte de la empresa de medicina prepaga Nancy Forlini, el coordinador del equipo de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico que supervisaba la evolución Pedro Di Spagna y el enfermero presente durante la internación Ricardo Almirón.

El otro lado de la moneda: la estrategia de las defensas

En contraposición a la acusación de la querella y la fiscalía, los abogados defensores, entre ellos Francisco Oneto —quien representa a Luque—, plantearon que Maradona falleció debido a un evento cardíaco agudo y negaron cualquier conducta dolosa. Según la postura de la defensa, no existen pruebas de una "causalidad directa" entre las acciones de los profesionales y la muerte, apelando a que el ídolo padecía un deterioro general de su salud en un contexto complejo.

El debate continuará con un cronograma de audiencias que se llevarán a cabo los días martes y jueves. Se espera que durante las próximas jornadas comience la extensa ronda de 127 testigos, entre los cuales se destacan familiares, allegados y peritos médicos, cuya declaración será clave para esclarecer si, como clama la familia, la vida de Diego pudo haberse salvado.