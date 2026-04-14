Almirante Brown lanzó el programa Brown Suma para acercar servicios y obras a todos los barrios

El Municipio de Almirante Brown dio inicio esta semana a una nueva estrategia de gestión territorial denominada Brown Suma. Este programa, diseñado para fortalecer la presencia del Estado local en cada rincón del partido, tuvo su presentación oficial en la localidad de Longchamps, específicamente en los barrios Las Lilas y 14 de Febrero, donde se concentraron las primeras intervenciones.

Un despliegue integral de servicios municipales

La propuesta se distingue por un abordaje multidisciplinario que combina tareas de infraestructura pesada con servicios directos para los ciudadanos. Durante las jornadas de trabajo, las distintas áreas operativas se despliegan simultáneamente para garantizar que las demandas de los vecinos sean resueltas con celeridad. Entre las tareas de mantenimiento urbano que se están llevando a cabo, destacan los trabajos de consolidado y mejorado de calles, la reparación de cruces de caños, el zanjeo preventivo, el despeje de árboles y la intensiva forestación de los espacios públicos. A esto se suma el plan de modernización lumínica, que incluye el arreglo y la colocación de nuevas luminarias para reforzar la seguridad en la vía pública.

Atención médica y asesoramiento directo

Además de las obras de infraestructura, Brown Suma funciona como una oficina móvil que acerca trámites y servicios de salud a la puerta de los vecinos. En los operativos se brinda atención completa de vacunación de calendario y servicios de Zoonosis Brown para el cuidado de mascotas. Por otro lado, la gestión municipal incluyó instancias de asesoramiento en regularización dominial, un área clave para que las familias obtengan la documentación legal de sus viviendas. También se dispuso la recolección especial de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sumado a jornadas de concientización vial a través del programa Mi Primera Licencia, que busca educar a los jóvenes en normas de tránsito y seguridad.

El respaldo de la gestión local

El programa, que fue planificado por Mariano Cascallares junto al intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete Paula Eichel, está diseñado para tener una dinámica itinerante. Según confirmaron desde la comuna, las cuadrillas y el personal municipal se trasladarán en los próximos días hacia otros puntos del distrito, manteniendo el mismo esquema de trabajo integral.

Sobre el impacto de esta nueva iniciativa, Mariano Cascallares destacó que el propósito es claro y ambicioso. El dirigente señaló que con este programa se busca acercar el Estado Municipal a cada barrio con obras concretas y servicios esenciales que tienen como único fin mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Almirante Brown.