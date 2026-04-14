Inflación de marzo: los precios treparon al 3,4% y ponen en riesgo la proyección anual del Gobierno

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos definitivos sobre la inflación de marzo, arrojando un IPC del 3,4% mensual. Esta cifra, que se ubica en el centro de la agenda pública, no solo refleja la presión sobre los bolsillos de los consumidores, sino que también desarma las previsiones del Palacio de Hacienda. Con un 9,4% acumulado apenas finalizado el primer trimestre, el cumplimiento de la pauta inflacionaria anual del 10% parece, para la mayoría de los economistas, una meta de difícil concreción.

La incidencia de los sectores clave en el IPC

Al observar el comportamiento de los precios, el rubro Educación se posicionó como el gran protagonista de la suba mensual al registrar un incremento del 12%. Este salto, empujado por los ajustes estacionales del inicio del ciclo lectivo, desbalanceó el índice general. Por otro lado, la división de Transporte mostró un alza del 4,1%, mientras que Vivienda, agua y electricidad acumuló un 3,7%. En cuanto a los Alimentos y bebidas no alcohólicas, el sector de mayor peso en la conformación del indicador, la suba del 3,4% igualó el promedio general, evidenciando una persistencia inflacionaria que afecta directamente a la canasta básica.

El contrapunto de los precios en el hogar

No todo el panorama presenta cifras de dos dígitos. La división de Equipamiento y mantenimiento del hogar registró la menor variación del mes, con un aumento del 1,3%. Este dato constituye el único segmento de la economía que se mantuvo claramente por debajo del promedio inflacionario mensual. Pese a este respiro, la dinámica del costo de vida sigue siendo el principal foco de preocupación para los analistas, quienes advierten sobre la inercia acumulada desde enero.

Desafíos para la política económica nacional

La brecha entre la proyección original del 10% anual y la realidad del 9,4% acumulado en solo tres meses plantea un escenario complejo. El Gobierno enfrenta ahora una encrucijada estratégica: revisar sus metas de política monetaria o redoblar esfuerzos para contener una escalada de precios que amenaza con superar los límites previstos al inicio del año. La estabilidad del IPC en los próximos meses será determinante para definir si la economía argentina logrará un anclaje de las expectativas o si se profundizará el proceso inflacionario que marca, hasta el momento, el pulso del primer trimestre de 2026.