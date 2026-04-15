Temporal en el AMBA: inundaciones y cortes de luz complican el tránsito

Una fuerte tormenta en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que se desató en la madrugada de este miércoles provocó complicaciones viales y anegamientos en varios puntos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

El fenómeno extendió las precipitaciones durante la mañana y se espera persistencia de lluvias aisladas hacia la noche y las primeras horas del jueves, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

En concreto, el SMN lanzó una alerta a corto plazo para la Ciudad y numerosos municipios del conurbano: Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, donde se pronostican lluvias intensas y abundante acumulación hídrica.

Libertador anegada

En Palermo, en el cruce de la Avenida del Libertador y Ortiz de Ocampo, el agua llegó hasta las veredas; transeúntes y pasajeros debieron sortear las zonas anegadas, incluso bajándose de colectivos para caminar sin zapatillas.

Las lluvias superan los 120 mm en la zona norte de la ciudad (Palermo, Belgrano...) https://t.co/KGjFdQLJyG — Christian Garavaglia (@ChGaravaglia) April 15, 2026

Con alrededor de 120 milímetros precipitados, también se observaron acumulaciones importantes en avenida Alcorta, cerca de los Bosques y el Planetario.

La situación en el Conurbano sur

Desde Quilmes hasta Avellaneda, vecinos reportaron calles anegadas, con especial foco en Dock Sud, donde el agua cubrió sectores de la vía pública.

La avenida Hipólito Yrigoyen, que atraviesa varios municipios del sur del conurbano, figuró entre las arterias más afectadas, complicando la circulación vehicular y el transporte público local.

¿Cómo sigue el clima?

El pronóstico indica precipitación persistente durante la jornada, con posibilidad de ceder parcialmente por la tarde y volver a intensificarse en la noche; no se descarta que llovizne en las primeras horas del jueves.

Así las cosas, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, circular con precaución y consultar el estado del tránsito antes de salir.

Cortes de luz

Más de 13 mil usuarios de Edenor y Edesur se encuentran sin luz debido a las fuertes lluvias que se registraron durante la madrugada en el AMBA.

Según la información oficial, a raíz del temporal, a primera hora de la mañana unos 4.831 usuarios de Edenor se encuentran sin luz, mientras que había 8.210 usuarios de Edesur sin servicio eléctrico.

Las zonas más afectadas son Tres de Febrero, La Matanza, Moreno, Morón y Pilar en la zona oeste del conurbano. También se registran cortes de servicio en San Fernando, San Isidro, Vicente López, entre otros puntos de la zona norte, aunque a menor escala.

En la zona sur la situación es complicada en Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora y San Vicente, además de varias zonas de la Ciudad de Buenos Aires.