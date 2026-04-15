Villarruel cruzó a Lemoine con durísimas críticas: “Escupe huevadas al por mayor”

La vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó un nuevo y duro enfrentamiento con la diputada Lilia Lemoine, en un episodio que vuelve a exponer la creciente interna dentro del oficialismo. El cruce se dio en redes sociales y escaló rápidamente por el tenor de las acusaciones.

La palabra de Lemoine

“Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse cuatro años”, exclamó Lemoine al comentar un posteo de un activista libertario en el que se instaba a Villarruel a dejar su cargo.

Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo. No le dan las neuronas. La domina el vicio del poder. Se creyó en la cima... pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor... https://t.co/9x5y8w3TLu — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) April 14, 2026

Asimismo, Lemoine planteó que Villarreal “no pudo. No le dan las neuronas. La domina el vicio del poder. Se creyó en la cima... pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor”.

La réplica de Villarruel

“La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana. Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”, planteó la vicepresidente.

Gracias Laura por la defensa. La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana. Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 15, 2026

También ironizó: “Está raro el liberalismo”.

Y cuando un usuario le espetó que “es raro que andes a los abrazos con Quintela, Mayans e Instrán. El universo es un lugar misterioso”, la titular del Senado expresó que “más misterioso es que omitas a Valdés, Pullaro, Torres, Sadir, Cornejo, Figueroa, Sáenz, Poggi, Jalil y siguen los nombres”.