SUETRA profundiza la agenda de trabajo con autoridades educativas bonaerenses

En el marco de una suma de reuniones que se vienen realizando para definir una agenda institucional de gestión, autoridades del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) fueron recibidas por la subsecretaria de Educación bonaerense, Claudia Bracchi, con el objetivo de dar continuidad a los ejes de trabajo vinculados al fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional.

Durante el encuentro, el secretario general de SUETRA nacional, Juan Esteves, junto al secretario gremial, Damián Birocho, y el secretario de Organización, Martín Sguazza, avanzaron en una instancia de intercambio orientada a consolidar una agenda común que permita profundizar el desarrollo de la modalidad en el territorio bonaerense.

La postura sindical

De acuerdo a lo informado por el gremio, la reunión se inscribe en “una línea de trabajo sostenida que promueve el diálogo institucional y la articulación entre los distintos actores del sistema educativo, con el propósito de fortalecer las políticas públicas vinculadas a la educación técnica y profesional”.

En este sentido, SUETRA ratificó “el compromiso de continuar aportando propuestas y herramientas que contribuyan al crecimiento de la modalidad, así como al acompañamiento de las trayectorias educativas y laborales de las y los estudiantes”.

Resultado del encuentro

Las partes coincidieron en la importancia de sostener estos espacios de intercambio que permiten proyectar acciones conjuntas y dar continuidad a una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento integral de la Educación Técnico Profesional.

Reunión con la ministra

Con anterioridad, el secretario general Esteves, había mantenido una reunión de trabajo con la directora general de Cultura y Educación de la Provincia, Flavia Terigi, marco en el que se abordaron distintos aspectos vinculados a la actualidad de la Educación Técnico Profesional.





Al respecto, el referente sindical ponderó “la importancia de sostener estos espacios de diálogo institucional que permiten avanzar en una agenda de trabajo común para fortalecer la ETP”.