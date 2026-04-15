Favio Posca reestrena “Transensual”, su espectáculo éxito

Favio Posca regresa una vez más a su hogar teatral, el Paseo La Plaza, para presentar la tercera temporada y por 12 únicas semanas de Transensual, con su inimitable sello. Una experiencia. Una fiesta sonora y sensorial. Cercana, impactante, como nunca antes hemos disfrutado.

Cuándo estrena

El reestreno será el 8 de mayo y las funciones serán todos los viernes a las 22 horas en el Paseo La Plaza. Las entradas ya se pueden adquirir en Plateanet.com o en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1660.

La palabra del creador

“En este show propongo despertar; haciendo una crítica lúcida respecto del comportamiento humano pero sin quedarse en el prejuicio. Es como cuando respirás aire puro en una noche fresca o como cuando te reconcilias con alguien que amás”, recalca Posca.

Asimisoo, destaca que “es esa alegría, esa paz; la felicidad de sentir que todo está bien cuando nos encontramos con nosotros mismos y nos respetamos en nuestro sentir y en nuestra diversidad”.

“Es darnos cuenta lo hermoso que es estar vivos en este planeta. La risa surgirá verdadera y los correrá amablemente de los carriles de lo correcto y permitido. Luego volverán a sus vidas, pero ya no será lo mismo”, sentencia Favio.

Historial exitoso

Las temporadas anteriores de Transensual en 2024 y 2025 tuvieron todas sus funciones absolutamente agotadas del inicio al fin. Es por esto que las funciones de la nueva temporada 2026 se habilitan con varias semanas de anticipación, para permitir que todos puedan asegurarse sus entradas.