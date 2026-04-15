Esto también es Argentina: 10 imágenes que muestran otra cara del turismo en el país

Argentina, se está consolidando como potencia turística. En lo que vamos del año Bariloche recibió el reconocimiento de TripAdvisor como uno de los “Destinos que marcan tendencia” y según el ranking de la reconocida revista Condé Nast Traveler, nuestro país es uno de los más hermosos del mundo junto a populares destinos como Brasil o Japón. Pero existe un factor que podría estar frenando el desarrollo turístico de Argentina como destino deseado para locales y extranjeros.

De acuerdo con una investigación de Getty Images, el principal creador y distribuidor de contenido visual del mundo, el sector turístico no está mostrando al país de la manera en que los viajeros lo quieren experimentar.

Según datos de sus millones de búsquedas y descargas, las imágenes y videos más utilizados por el sector turístico en el país, muestran a Argentina desde un lugar muy común: banderas argentinas, el icónico obelisco, y no podían faltar, empanadas y churrascos.

Si bien, estos elementos forman parte de la maravillosa cultura argentina, según el experto, esta mirada unidimensional está limitando el potencial del país como destino turístico a nivel global: “La mayoría de los destinos en Argentina se siguen mostrando como postales perfectas, pero sabemos que los viajeros responden mejor a imágenes o videos que transmitan atmósferas, emociones y presencia humana”, comenta Victoria Resico, gerente de Contenido Creativo de Getty Images.

Y sentencia: “¡El país tiene ese potencial! Mostrar los típicos sitios turísticos, tal vez funcionó en el pasado, pero hoy las personas están tomando decisiones sobre a dónde y cómo viajan de una forma muy distinta”.

Para mostrar esta nueva manera de ver Argentina, y ayudar a empresas y marcas del sector a aprovechar el poder del contenido visual para conectar mejor con sus audiencias, elaboraron una selección de 10 imágenes informadas por los hallazgos de su reporte “Cómo visualizar los viajes en 2026”. Esta curaduría refleja las señales visuales que hoy impulsan intención de viaje y revela una cara del país que suele quedar fuera del cuadro:

1. Viajes sin pantallas

El Lago Epuyen en la Patagonia Argentina, invita a desconectar, deja que la experiencia tome el control. 6 de cada 10 personas buscan desintoxicación digital cuando viajan.

2. Naturaleza inmersiva

La Quebrada de Humahuaca, es más que un paisaje, su recorrido es aventura. Olvídate de las postales, los viajeros quieren ver narrativas con personalidad que evoquen cómo se siente estar ahí.

3. Interacciones humanas reales

Buenos Aires es ícono mundial, pero su belleza no sólo se define por cómo se ve, sino por cómo se vive. 77 % por de los viajeros prioriza las conexiones humanas por sobre las virtuales, ¡muéstralas!



4. Lugares “fuera de temporada”

El Salar de Antofalla, es un tesoro escondido con lugares casi inexplorados en su recorrido. Los viajeros están evitando el turismo masivo, mientras su interés por paisajes con luz suave, paletas frías y momentos íntimos crece.

5. Viajes conscientes

La región de San Martín de los Andes refleja el tipo de vínculo local que los viajeros buscan. Esta imagen de una mujer mapuche conecta con el aprendizaje, colaboración, respeto cultural que resuenan mucho más que una estética “eco” superficial.

6. Atmósferas con identidad

Neuquén, con su turismo de pesca ofrece luz cálida y texturas que evocan una “vibra” emocional que impulsa inspiración.

7. Turismo deportivo en contexto

El Chaltén es la capital Nacional del Trekking. Aunque el turismo deportivo ya impulsa 1 de cada 10 viajes globales, solo el 8% de las imágenes de viaje muestran deportes o eventos deportivos.

8. Autorreconocimiento

La Playa Unión en Chubut, ofrece naturaleza y tranquilidad, pero su atractivo va más allá de sus costas. Es fuente de conexión y memorias. Los viajeros hoy no solo eligen destinos, eligen emociones.

9. Momentos imperfectos

Bariloche y la Patagonia son lugares donde la nieve puede hacer de un momento algo inolvidable. Escenas con movimiento, clima inesperado o gestos espontáneos generan más afinidad porque reflejan experiencias reales.

10. Vistas narrativas

Trelew y su desierto es “tierra de dinosaurios”. Imágenes más inmersivas y conscientes, donde el espectador siente que “entra” en la escena, cuentan su historia de una forma distinta.

La oportunidad para Argentina es enorme: diversidad, identidad y comunidad ya están en su ADN visual. Solo falta mostrarlo de una forma distinta.