Nexo, la multinacional cripto que se suma a la AFA para potenciar su expansión global

La Asociación del Fútbol Argentino anunció la incorporación de Nexo como Sponsor Regional, en el marco de la estrategia de expansión internacional que la institución viene desarrollando de manera sostenida en los últimos años. La presentación oficial del acuerdo tuvo lugar en el Predio Lionel Messi de AFA, en Ezeiza, con la participación de representantes de ambas organizaciones y una destacada presencia de medios de comunicación y dirigentes.

Bienvenido @Nexo, nuevo Sponsor Regional de las Selecciones Nacionales. pic.twitter.com/pFI076d0GD — Leandro Petersen (@PetersenLeandro) April 14, 2026

Según se destacó oficialmente, la incorporación de Nexo ratificó el posicionamiento global de la AFA y la fortaleza alcanzada por la marca Selección Argentina en mercados estratégicos.

En ese contexto, la nueva alianza regional se integró al proceso de crecimiento institucional y comercial que la Asociación del Fútbol Argentino viene impulsando a través de acuerdos con compañías de proyección internacional, especialmente en sectores vinculados con la innovación y la tecnología.

La satisfacción de ‘Chiqui’ Tapia

“Es una alegría dar la bienvenida a Nexo a la familia de la Selección argentina. Este acuerdo como Sponsor Regional es un testimonio del prestigio internacional que han alcanzado nuestros campeones y del valor estratégico que representa nuestra institución en los mercados más dinámicos del mundo”, destacó Tapia.

Three World Cup titles. Still building.



Nexo is partnering with the Argentine Football Association @afa ahead of the 2026 FIFA World Cup – backing a legacy that never stops pushing forward. @Argentina



Driving the next generation of Champions. pic.twitter.com/qyHbK2IY3k — Nexo (@Nexo) April 14, 2026

En igual tenor, consignó que “en AFA, buscamos alianzas que acompañen nuestra visión de liderazgo y excelencia, permitiéndonos estar cada vez más cerca de nuestra gente en nuevas regiones. Seguimos trabajando con el firme compromiso de proyectar nuestra presencia global, uniendo la innovación con la pasión inquebrantable que despiertan nuestros colores en cada rincón del planeta”.

Marca fortalecida

A su turno, el gerente Comercial y de Marketing de AFA, Leandro Petersen, dijo que “nos entusiasma presentar esta nueva alianza con un sólido alcance global que se alinea con la estrategia de expansión internacional de la Asociación del Fútbol Argentino, un camino que venimos consolidando en los últimos casi 10 años a través de acuerdos con compañías líderes en innovación y tecnología”.

“La llegada de Nexo refleja no solo el fortalecimiento de nuestra marca, sino también el firme interés de empresas internacionales por asociarse con una de las selecciones más relevantes del deporte mundial”, enfatizó.

Una nueva compañía multinacional líder se incorpora a la expansión global de la marca AFA y @Argentina .

Gracias @Nexo por la confianza.

Seguimos sumando marcas de primer nivel a los proyectos comerciales de @afa. pic.twitter.com/uCdyVPiY5a — Leandro Petersen (@PetersenLeandro) April 14, 2026

Asimismo, ponderó que “el éxito en la élite, tanto en el campo de juego como en los negocios, se basa en una planificación rigurosa y la capacidad de rendir al máximo nivel bajo presión. Colaborar con socios que comparten esta mentalidad nos permite seguir robusteciendo nuestro ecosistema comercial y generar nuevas oportunidades de conexión entre nuestros jugadores y millones de aficionados en todo el mundo”.

En búsqueda de la excelencia

Finalmente, Federico Ogue, CEO de Buenbit by Nexo, afirmó que “la Selección argentina representa el más alto nivel de excelencia deportiva, construido sobre talento, convicción y una voluntad inquebrantable de ganar”.

Kempes started it. Messi carried it. Julián Álvarez carries it forward. The journey continues.



We're partnering with AFA ahead of the 2026 FIFA World Cup.



Driving the next generation of Champions.



Read the full announcement: https://t.co/McxFBDoGF6 — Nexo (@Nexo) April 14, 2026

“En Nexo, compartimos ese estándar. A medida que expandimos nuestra presencia en Argentina y en toda Sudamérica, asociarnos con la AFA es una declaración de compromiso con esta región y con los clientes a los que servimos acá”, sentenció.

Desarrollo a escala global

Con este nuevo acuerdo, la AFA continuó ampliando su plataforma de desarrollo internacional y consolidando una visión estratégica que articula prestigio deportivo, innovación y proyección global. La Selección Argentina, actual campeona del mundo y bicampeona de América, reafirmó así su condición de marca líder a nivel internacional, con capacidad para generar valor, nuevas audiencias y alianzas relevantes en distintas regiones del mundo.

Qué es Nexo

Es una compañía global especializada en gestión patrimonial y soluciones financieras innovadoras. Su plataforma ofrece herramientas para ahorro, liquidez, trading y administración patrimonial, con foco en innovación tecnológica, soporte permanente y desarrollo sostenible del negocio.