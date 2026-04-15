Paso clave para garantizar conectividad en escuelas públicas de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, mantuvo una reunión de trabajo con el secretario general de la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (FOEESITRA), Cristian Vander, en la que avanzaron en iniciativas vinculadas a la infraestructura digital en instituciones educativas.

Conectividad plena

Durante el encuentro, las autoridades evaluaron la puesta en marcha de un proyecto para garantizar la conectividad en escuelas públicas de la ciudad y la región con el objetivo de fortalecer el sistema educativo, facilitar el acceso a contenidos digitales y acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

“Queremos avanzar en un esquema de trabajo conjunto que nos permita mejorar la conectividad en las escuelas de la ciudad, entendiendo que hoy es una herramienta fundamental para el desarrollo educativo y la inclusión”, expresó Alak.

Por su parte, Vander sostuvo que “estamos trabajando sobre un proyecto en La Plata y la región para que cada escuela pública que fue abandonada por el Estado nacional tenga conectividad plena”.

Telecomunicaciones

En el marco del encuentro, además, Alak y Vander abordaron el estado actual de las telecomunicaciones en la capital bonaerense y coincidieron en la importancia de impulsar iniciativas que fortalezcan el acceso a servicios esenciales.