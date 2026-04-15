Villa Fiorito: un nene de 5 años fue arrastrado por un colectivo y sobrevivió de milagro

Un estremecedor hecho ocurrió en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, donde un nene de 5 años fue arrastrado varios metros por un colectivo tras quedar atrapado en la puerta trasera cuando intentaba descender del vehículo.

El episodio se registró en la intersección de las calles Plumerillo y Canadá, donde el menor viajaba junto a su abuela en una unidad de la línea 283 de la “Compañía Andrade” y, de acuerdo a la reconstrucción del caso, la mujer logró bajar primero, pero el niño quedó enganchado justo en el momento en que el chofer cerró las puertas y retomó su marcha.

Sin advertir lo que ocurría, el conductor avanzó con la unidad y el pequeño fue arrastrado sobre el asfalto durante varios metros, en una escena desesperante que fue advertida por su abuela, quien comenzó a correr detrás del colectivo para intentar detenerlo.

Graves heridas pero fuera de peligro

Producto del violento arrastre, el nene sufrió politraumatismos y quemaduras por la fricción contra el pavimento, y por eso fue asistido de urgencia y trasladado a un centro de salud de la zona.

🚨 Un nene fue arrastrado por un colectivo en Lomas de Zamora



😔 El pequeño tiene 5 años y sufrió graves heridas.



🚍 Fue tras quedar enganchado en la puerta trasera al intentar descender del transporte público.



👉 Leé la nota completa en el siguiente post



💬 ¿Es seguro viajar… pic.twitter.com/y28QvwUGY6 — ANDigital (@ANDigitalOK) April 15, 2026

A pesar de la gravedad del hecho, los médicos confirmaron que las lesiones no comprometieron órganos vitales y el menor se encuentra fuera de peligro.

Investigan al chofer y las condiciones del hecho

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Carlos Pérsico, que busca determinar cómo se produjo el episodio y si hubo negligencia por parte del conductor.

El caso generó fuerte conmoción entre vecinos de la zona y reaviva las preocupaciones por la seguridad en el transporte público, especialmente en maniobras de ascenso y descenso de pasajeros.

