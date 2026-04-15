“Cuento del tío” en Junín: cayó expolicía acusado de estafa millonaria a una jubilada

Una investigación llevada adelante por la DDI Junín permitió esclarecer una millonaria estafa bajo la modalidad “cuento del tío” y culminó con la detención de un exefectivo de la Policía Bonaerense, además de la aprehensión de otro hombre por tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la ley de drogas.

Cómo fue la estafa

El caso es investigado por las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 4 y N° 6, junto con la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín, y tuvo como víctima a Ana María Espinosa, de 68 años.

El hecho ocurrió el 11 de diciembre de 2025, cuando la mujer fue engañada por un hombre que, mediante un llamado telefónico, se hizo pasar por su sobrino.

Bajo esta maniobra, el estafador logró que la víctima entregara una suma total de 17.600 dólares, 2.500 reales, joyas y relojes de oro, además de concretar una transferencia bancaria de 1.500.000 pesos a través de una aplicación digital.

La investigación

A partir de la denuncia, los investigadores lograron identificar como principal sospechoso a Braian Ignacio Gerry, de 29 años, quien había sido integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fue exonerado en 2024.

Allanamientos

En una primera etapa de la pesquisa, el 22 de diciembre se realizaron dos allanamientos en la localidad de Los Toldos. Allí fue aprehendido Norberto César Delgado, de 56 años, acusado de encubrimiento y de infracciones vinculadas a la documentación apócrifa. Durante esos procedimientos, se secuestraron elementos de interés, entre ellos una cadena de oro, un teléfono celular y un vehículo Citroën C4 con patente adulterada y pedido de secuestro activo por robo automotor.

Con el avance de la investigación, los efectivos lograron establecer el posible paradero del principal imputado. De este modo, se dispuso un allanamiento de urgencia en un domicilio de la ciudad de Junín.

El operativo se concretó este martes logrando la detención de Gerry y la aprehensión de Néstor Orlando González, de 40 años. En el lugar se secuestró una mochila que contenía un revólver calibre .38 con once municiones y cuatro plantas de marihuana, con un peso total superior a los 7 kilos.

La fiscalía avaló la detención del expolicía en el marco de la causa por estafa, y además dispuso su imputación por tenencia ilegal de arma de fuego. En tanto, González fue notificado de la formación de la causa por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Los investigadores destacaron la complejidad del caso, que combinó maniobras de engaño telefónico con conexiones locales para concretar el delito, y no descartan la existencia de otros hechos similares vinculados a los imputados.