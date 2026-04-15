Pagano advirtió por la mora histórica: cada vez más familias se endeudan para comer

Con participación ciudadana, la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara baja recibió este miércoles a especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos y de los usuarios de tarjetas de crédito y/o tomadores de préstamos personales a través de plataformas digitales. En este marco, la diputada de Coherencia, Marcela Pagano, hizo una especial advertencia por el “sobreendeudamiento” familiar.

En primer término, la legisladora separada de La Libertad Avanza se mostró “sumamente agradecida” para con el presidente de la comisión en cuestión, Hugo Yasky (Unión por la Patria), por abrir el espacio y convocar a debatir la “enormidad de cuestiones” vinculadas a defensa del consumidor.

“Bienvenido que se abra, que las comisiones vuelvan a funcionar, celebró que Yasky lo haga”, enfatizó y contrapuso esta situación a que cuando se debatió la reforma laboral, “no nos incluyeron en el debate” a decenas de diputados.

Endeudamiento familiar en niveles históricos

“No tomamos dimensión del nivel histórico de endeudamiento, si la mora oscilaba el 3 % en los últimos diez años, ahora estamos en torno al 10,6 %, algo sin duda a atender”, alertó Pagano en declaraciones a ANDigital.

Luego aclaró que estas cifras corresponden “únicamente a las deudas con entidades financieras reguladas por el Banco Central”.

“Pero en este coyuntura social hay prestamistas ajenos a esos registros con mora superior, preocupa este crecimiento, el sobreendeudamiento y cuando uno habla con entidades financieras y las no bancarias, los motivos que refieren son para consumo, para poder llegar a fin de mes”, graficó.

Así las cosas, planteó que “se utiliza el crédito para sostener un nivel de vida: pagar servicios y comida y no para poder crecer o mejorar como familia, ni créditos hipotecarios ni un viaje”.

“La situación social es lo más preocupante. Urge una solución en materia legal y que este tema pueda llegar al recinto”, sentenció.

Las exposiciones

En primer lugar, expuso la socióloga y docente Lucía Cavallero, quien remarcó que “39 billones de deuda tienen hoy las familias en Argentina, sumado al dato del Banco Central sobre un fuerte incremento de los niveles de morosidad, los más altos de los últimos 20 años”.

“La particularidad, es que el endeudamiento no es circunstancial, ni transitorio, sino que es dedicado a poder subsistir y ser utilizado para los gastos básicos”, expresó al tiempo que instó a que “los proyectos de ley deberían expresar que el monto que paguen las familias en una restructuración no puede dejarlas por debajo de la línea de pobreza”.

Luego, el defensor Adjunto del Pueblo de CABA, Arturo Pozzali, afirmó que “hay un aumento sistemático de reclamos y consultas de familias que no están pudiendo cumplir, principalmente por no tener capacidad de pago”. En otro aspecto criticó que, a diferencia de los bancos, “la comunicación con las billeteras virtuales es muy dificultosa y cada vez es más compleja”.

Virtualmente, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, Santa Fe, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”.

En referencia a esto, resaltó que “el consumidor que viene a la oficina realmente tiene voluntad de pago”. Además, cuestionó la “expansión agresiva, fácil e inmediata del crédito” y “la falta de responsabilidad que tiene las entidades bancarias en evaluar la capacidad crediticia del usuario”.

El negocio de la refinanciación

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, manifestó que “el negocio es la refinanciación, tasas de 500 o 600 %, que lo vemos en los barrios cuando hablamos con los jubilados, que están produciendo la quiebra de las familias sin ninguna herramienta de solución para los millones de argentinos que están sobreendeudados como consecuencia del plan económico”.

Bussetti propuso que “el mecanismo, que sigue siendo un paliativo, tiene que ser algo jurídico que le permita al usuario sentarse con el acreedor para que pueda refinanciar su deuda como lo hacen las empresas, y que pueda funcionar en todo el país”.

La contadora pública Alejandra Fernández Scarano, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y actual secretaria de Hacienda, Producción y Comercio de la Municipalidad de Hurlingham, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.

En la continuidad expuso Gabriel Martínez Medrano, director de Legales de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), basó su exposición en el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española. Con respecto a la situación de nuestro país, especificó que “jurídicamente, el principal problema que hay es la fragmentación de las deudas de los consumidores, que se acentúa por las sesiones de créditos”. En esa línea, agregó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.

En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó que “si hablamos solamente de las personas sobreendeudadas, estamos trabajando sobre las consecuencias únicamente”. “La solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”, recalcó.

Los cargos de la comisión

Al comienzo del encuentro, los legisladores completaron cargos directivos de la Comisión que restaban designar.

✋| DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES VACANTES



✅Vicepresidencia 2da: @MBarburSDE - UxP

✅Secretaría: Rosario Goitia - LLA

✅Secretaría: @SergioGCasas - UxP — Diputados Argentina (@DiputadosAR) April 15, 2026

En ese sentido, para la vicepresidencia segunda fue avalado el diputado nacional Marcelo Barbur (UxP). Y, para las secretarías primera y tercera fueron elegidos Rosario Goitia (LLA) y Sergio Casas (UxP), respectivamente.