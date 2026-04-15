Seguridad, servicios y confianza: las variables que redefinen el mercado del turismo estudiantil

Con un marco regulatorio actualizado, mayores exigencias de cobertura y familias cada vez más atentas a qué contratan, el negocio de los viajes estudiantiles se mueve hacia propuestas más profesionalizadas. En ese escenario, referentes del sector sostienen que ya no alcanza con vender un destino: hoy el diferencial pasa por la operatoria, la asistencia y la capacidad de dar previsibilidad.

El turismo estudiantil atraviesa una etapa de reordenamiento en la Argentina. La actividad sigue teniendo un peso relevante dentro del universo turístico juvenil y cuenta con un marco legal específico que apunta a proteger a los estudiantes, ordenar la contratación y reforzar condiciones de seguridad, transporte, alojamiento y cobertura. A eso se sumó en el último tiempo la actualización del reglamento sectorial, que redefinió exigencias para los operadores y puso el foco en garantías más ágiles y trazables para las familias.

Las variables que se tienen en cuenta

Ese nuevo contexto regulatorio consolidó una tendencia que en el mercado ya se venía profundizando: la decisión de compra dejó de pasar solo por el destino o el componente recreativo, y empezó a apoyarse cada vez más en variables como la asistencia médica, el respaldo contractual, la calidad de la logística y la transparencia de la operación.

En esa transformación, Alejandro Vives, uno de los directores de Turismo Recrear, plantea que el corazón del negocio está en comprender la sensibilidad propia del segmento.

“El diferencial del negocio está justamente en entender que no se trabaja con pasajeros en abstracto, sino con chicos y con la confianza de sus familias”, sostiene.

¿Qué ponderan las familias?

Esa definición resume un cambio de enfoque que hoy gana centralidad en el sector: la propuesta ya no se mide solo por el paquete turístico, sino por la capacidad de acompañar integralmente una experiencia que involucra cuidado, coordinación y contención.

El corrimiento hacia modelos más profesionalizados también se observa en la operatoria. En el caso de Recrear, la empresa construyó su crecimiento con una lógica de integración de servicios, infraestructura propia y control más directo sobre distintas etapas del viaje.

Según la información de base, la compañía incorporó cobertura médica permanente durante los traslados, asistencia sanitaria las 24 horas, fichas médicas previas, protocolos de primeros auxilios y controles específicos en los viajes terrestres. “La meta no era solo vender viajes, sino ofrecer una propuesta que integrara logística, recreación, cuidado y acompañamiento permanente para los estudiantes y sus familias”, plantea Vives.

Seguridad, eje clave

La presión sobre la seguridad no es solo una demanda privada: también tiene un correlato institucional. La CNRT recordó este año que pueden solicitarse fiscalizaciones previas para viajes estudiantiles y recreativos en todo el país, y precisó que durante 2024 se realizaron 718 inspecciones. En esos controles se verifican condiciones del vehículo, documentación, revisión técnica, descanso obligatorio de los conductores y test de alcoholemia y sustancias, entre otros puntos. En paralelo, el régimen actualizado de turismo estudiantil reforzó la obligación de contratar seguros de caución, responsabilidad civil y asistencia al viajero.

Para Vives, ese proceso no debe leerse como una carga adicional sino como parte de la evolución natural del negocio. “Siempre buscamos diferenciarnos con un enfoque más profesionalizado dentro del turismo estudiantil”, señala. En esa misma línea, agrega que muchas de las decisiones estratégicas del sector hoy pasan por elevar estándares y reducir incertidumbre. El mercado, en otras palabras, se volvió más exigente porque también se volvió más consciente de que la experiencia prometida depende tanto del destino como de todo lo que ocurre antes, durante y después del viaje.

Hacia dónde va el negocio

Otro rasgo de esta etapa es la ampliación de servicios alrededor del producto principal. La propia actualización normativa reconoció la necesidad de adaptar las reglas a nuevas modalidades de comercialización, mientras que en el plano empresario aparecen estrategias vinculadas a financiación, beneficios adicionales y nuevos segmentos. Recrear, por ejemplo, proyecta sumar un esquema para canalizar el cobro de cuotas a través de una entidad financiera, ampliar presencia territorial y agregar propuestas complementarias como orientación vocacional para quienes contraten su viaje. “Un viaje puede ser mucho más que un traslado. Puede ser una experiencia transformadora”, afirma Vives.

Con más de 450 mil estudiantes movilizados por año en la Argentina, según datos citados en 2025 por actores del sector asegurador, el turismo estudiantil conserva una escala que lo convierte en un negocio relevante, pero también especialmente sensible. Por eso, la tendencia parece clara: en un mercado donde las familias comparan más, preguntan más y exigen más respaldo, crecer ya no depende solamente de captar demanda, sino de demostrar solvencia operativa, capacidad de respuesta y construcción de confianza. Ahí es donde voces empresarias como la de Vives buscan posicionarse: no desde la promoción, sino desde una lectura de fondo sobre hacia dónde está yendo el negocio.



